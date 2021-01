Vivendi : « Le Bazar du zèbre à pois », nouveau roman de Raphaëlle Giordano

Auteur star, Raphaëlle Giordano revient chez Plon avec un roman réjouissant. Après le best-seller Cupidon a des ailes en carton, l'auteur du phénomène Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une surprend et séduit une nouvelle fois. Au meilleur d'elle-même.

'Je m'appelle Basile. J'ai commencé ma vie en montrant ma lune. Est-ce pour cela que j'ai toujours eu l'impression de venir d'une autre planète ?' Basile, inventeur de concepts qui sorten des sentiers battus, revient à Mont-Venus, petite ville conventionnelle, en 'homme qui avait tout dans les mains et qui a trouvé le moyen de perdre son essentiel'. Or c'est ce qu'il est venu retrouver : un essentiel. Pour se réinventer dans un projet ayant du sens. Fini la course folle et égotique après l'argent et la renommée. Je n'ouvre pas une boutique. Je m'offre un nouvel art de vivre. Plus authentique. Les objets que j'invente titillent la créativité et poussent l'esprit à s'éveiller à l'audace ! Sur la porte, j'ai peint la mention : boutique d'objets provocateurs. Le nom de ce lieu pas comme les autres ? Le Bazar du zèbre à pois.

Un adulte (Basile) qui renaît dans une vie différente. Un adolescent que rien n'intéresse à part ses tags et la création (Arthur). Une mère (Giulia), nez pour déodorants que son métier lasse, dont le fils en roue libre désespère et que sa solitude affective désole. Une édile acariâtre (Louise) qui n'aime pas les nouveautés et tient le journal local. Et même un teckel à poils longs (Opus)… Une galerie de personnages passionnés, sensibles et truculents, des embûches et surprises, des objets aussi magiques que poétiques, de l'adversité et de l'amour, l'art de se détacher des entraves par l'audace, de se libérer de la peur en osant… le nouveau roman de Raphaëlle Giordano donne à chacun les clefs d'avoir plus de vie dans sa vie. Et de mettre en pratique un concept phare et novateur : « l'audacité ».

Romancière passionnée par l'Humain, Raphaëlle Giordano porte un regard percutant et drôle sur nos existences à travers ses histoires. Diplômée de l'École supérieure Estienne en arts appliqués, elle cultive sa passion pour les concepts dans des agences de communication à Paris, avant de créer sa propre structure dans l'événementiel artistique et le coaching créatif. Quant à la psychologie, elle en a fait son autregrand domaine de prédilection. Avec son premier roman, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une (2015), elle s'est consacrée à un thème qui lui est cher : l'art de transformer sa vie pour trouver le chemin de l'accomplissement et du bonheur. Un best-seller international, suivi de deux autres titres à succès, Le jour où les lions mangeront de la salade verte (2017) et, en 2019, Cupidon a des ailes en carton.

> Le bazar du zèbre à pois, parution le 14 janvier 2021.