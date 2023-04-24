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VIVENDI SE

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Vivendi-Le CA au T1 en hausse à 2,29 mds

24/04/2023 | 07:57
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24 avril (Reuters) - Vivendi SE:

* VIVENDI : PROGRESSION DU CHIFFRE DAFFAIRES À 2,29 MILLIARDS DEUROS AU PREMIER TRIMESTRE 2023

* CHIFFRE DAFFAIRES1 EN HAUSSE DE 3,3 % (+2,0 % À TAUX DE CHANGE ET PÉRIMÈTRE CONSTANTS) PAR RAPPORT AU PREMIER TRIMESTRE 2022, EN LIGNE AVEC LES ATTENTES

* PROGRESSION DE TOUTES LES ACTIVITÉS DE GROUPE CANAL+, EN PARTICULIER STUDIOCANAL (+13,6 % PAR RAPPORT AU PREMIER TRIMESTRE 2022)

* AU PREMIER TRIMESTRE 2023, LE CHIFFRE DAFFAIRES DE VIVENDI2 SÉLÈVE À 2 290 MILLIONS DEUROS, CONTRE 2 217 MILLIONS DEUROS AU PREMIER TRIMESTRE 2022

* AU PREMIER TRIMESTRE 2023, LE CHIFFRE DAFFAIRES DE GROUPE CANAL+ SÉLÈVE À 1 478 MILLIONS DEUROS, EN PROGRESSION DE 2,2 % PAR RAPPORT AU PREMIER TRIMESTRE 2022

* AU PREMIER TRIMESTRE 2023, LE CHIFFRE DAFFAIRES DHAVAS SÉLÈVE À 611 MILLIONS DEUROS, EN HAUSSE DE 3,5 % PAR RAPPORT AU PREMIER TRIMESTRE 2022

* SIGNATURE DUNE PROMESSE DACHAT AVEC IMI, FILIALE DE LA HOLDING FONDÉE PAR DANIEL KRETINSKY, POUR LA CESSION DE 100 % DEDITI

* VIVENDI A CONCLU LE 23 AVRIL 2023 UNE PROMESSE DACHAT AVEC INTERNATIONAL MEDIA INVEST A.S. (IMI), FILIALE DE LA HOLDING TCHÈQUE CMI FONDÉE PAR DANIEL KRETINSKY, POUR LA CESSION DE 100 % DU CAPITAL DEDITIS

* CE PROJET RESTE SOUMIS, CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR, À LINFORMATIONCONSULTATION DES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL CONCERNÉES ET À LOBTENTION DES AUTORISATIONS RÉGLEMENTAIRES NÉCESSAIRES Texte original bit.ly/3LmYVjE Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2023
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CA 2023 9 923 M 10 894 M -
Résultat net 2023 596 M 654 M -
Dette nette 2023 1 665 M 1 828 M -
PER 2023 17,5x
Rendement 2023 2,85%
Capitalisation 10 240 M 11 241 M -
VE / CA 2023 1,20x
VE / CA 2024 1,14x
Nbr Employés 35 000
Flottant 59,7%
Graphique VIVENDI SE
Durée : Période :
Vivendi SE : Graphique analyse technique Vivendi SE | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique VIVENDI SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreNeutre
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Consensus
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Dernier Cours de Clôture 9,94 €
Objectif de cours Moyen 12,77 €
Ecart / Objectif Moyen 28,5%
Révisions de BNA
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François Marie Jean Charles Laroze Chief Financial Officer
Yannick Bolloré Chairman-Supervisory Board
Caroline Le Masne de Chermont Senior VP-Legal Affairs, CSR & Compliance
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Secteur et Concurrence
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VIVENDI SE11.49%11 241
BOLLORÉ SE21.46%20 434
WARNER MUSIC GROUP CORP.-11.11%16 061
WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, INC.59.59%8 141
ENDEAVOR GROUP HOLDINGS, INC.10.96%7 290
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