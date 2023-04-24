Vivendi-Le CA au T1 en hausse à 2,29 mds

24 avril (Reuters) - Vivendi SE:
* VIVENDI : PROGRESSION DU CHIFFRE DAFFAIRES À 2,29
MILLIARDS
DEUROS AU PREMIER TRIMESTRE 2023
* CHIFFRE DAFFAIRES1 EN HAUSSE DE 3,3 % (+2,0 % À TAUX DE
CHANGE
ET PÉRIMÈTRE CONSTANTS) PAR RAPPORT AU PREMIER TRIMESTRE 2022,
EN LIGNE AVEC LES ATTENTES
* PROGRESSION DE TOUTES LES ACTIVITÉS DE GROUPE CANAL+, EN
PARTICULIER STUDIOCANAL (+13,6 % PAR RAPPORT AU PREMIER
TRIMESTRE 2022)
* AU PREMIER TRIMESTRE 2023, LE CHIFFRE DAFFAIRES DE
VIVENDI2
SÉLÈVE À 2 290 MILLIONS DEUROS, CONTRE 2 217 MILLIONS DEUROS
AU PREMIER TRIMESTRE 2022
* AU PREMIER TRIMESTRE 2023, LE CHIFFRE DAFFAIRES DE GROUPE
CANAL+ SÉLÈVE À 1 478 MILLIONS DEUROS, EN PROGRESSION DE 2,2
% PAR RAPPORT AU PREMIER TRIMESTRE 2022
* AU PREMIER TRIMESTRE 2023, LE CHIFFRE DAFFAIRES DHAVAS
SÉLÈVE
À 611 MILLIONS DEUROS, EN HAUSSE DE 3,5 % PAR RAPPORT AU
PREMIER TRIMESTRE 2022
* SIGNATURE DUNE PROMESSE DACHAT AVEC IMI, FILIALE DE LA
HOLDING
FONDÉE PAR DANIEL KRETINSKY, POUR LA CESSION DE 100 % DEDITI
* VIVENDI A CONCLU LE 23 AVRIL 2023 UNE PROMESSE DACHAT
AVEC
INTERNATIONAL MEDIA INVEST A.S. (IMI), FILIALE DE LA HOLDING
TCHÈQUE CMI FONDÉE PAR DANIEL KRETINSKY, POUR LA CESSION DE 100
% DU CAPITAL DEDITIS
* CE PROJET RESTE SOUMIS, CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION
EN
VIGUEUR, À LINFORMATIONCONSULTATION DES INSTANCES
REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL CONCERNÉES ET À LOBTENTION DES
AUTORISATIONS RÉGLEMENTAIRES NÉCESSAIRES
Texte original bit.ly/3LmYVjE
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(Gdansk Newsroom)