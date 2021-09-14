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Vivendi : Le directoire de Vivendi en faveur d'un acompte sur dividende en nature

14/09/2021 | 18:01
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14 septembre (Reuters) - VIVENDI SE:

* LE DIRECTOIRE DE VIVENDI SE PRONONCE EN FAVEUR DUN ACOMPTE SUR DIVIDENDE EN NATURE

* DIVIDENDE EXCEPTIONNEL EN NATURE DE 5,3 MILLIARDS DEUROS SUR LES RÉSERVES EXISTANTES AU 22 JUIN 2021

* LE DIRECTOIRE DE VIVENDI A DÉCIDÉ DASSOCIER CE DIVIDENDE EXCEPTIONNEL EN NATURE À UN ACOMPTE SUR DIVIDENDE EN NATURE PAYÉ AU REGARD DU BILAN INTERMÉDIAIRE AU 30 JUIN 2021

* LADDITION DE CES DEUX DIVIDENDES PERMET DE DISTRIBUER EN NATURE JUSQUÀ 60% DU CAPITAL DUMG AUX ACTIONNAIRES DE VIVENDI LE 21 SEPTEMBRE 2021 Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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PER 2021 31,9x
Rendement 2021 1,95%
Capitalisation 34 122 M 40 285 M -
VE / CA 2021 2,10x
VE / CA 2022 1,95x
Nbr Employés 42 800
Flottant 62,1%
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