Vivendi : Le directoire de Vivendi en faveur d'un acompte sur dividende en nature

14 septembre (Reuters) - VIVENDI SE:
* LE DIRECTOIRE DE VIVENDI SE PRONONCE EN FAVEUR DUN
ACOMPTE SUR
DIVIDENDE EN NATURE
* DIVIDENDE EXCEPTIONNEL EN NATURE DE 5,3 MILLIARDS DEUROS
SUR
LES RÉSERVES EXISTANTES AU 22 JUIN 2021
* LE DIRECTOIRE DE VIVENDI A DÉCIDÉ DASSOCIER CE DIVIDENDE
EXCEPTIONNEL EN NATURE À UN ACOMPTE SUR DIVIDENDE EN NATURE PAYÉ
AU REGARD DU BILAN INTERMÉDIAIRE AU 30 JUIN 2021
* LADDITION DE CES DEUX DIVIDENDES PERMET DE DISTRIBUER EN
NATURE
JUSQUÀ 60% DU CAPITAL DUMG AUX ACTIONNAIRES DE VIVENDI LE 21
SEPTEMBRE 2021
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(Gdansk Newsroom)