Vivendi : Le prix de l'IPO d'UMG fixé à 18,50 euros l'action

par Matthieu Protard et Gwénaëlle Barzic

PARIS (Reuters) - Vivendi a fixé lundi à 18,50 euros par action le prix de référence pour l'introduction en Bourse de sa filiale Universal Music Group (UMG), selon un communiqué diffusé par Euronext, valorisant la maison de disques à 33,4 milliards d'euros.

Universal sera cotée à partir de mardi à Amsterdam - la plus importante IPO depuis le début de l'année en Europe.

Le groupe contrôlé par Vincent Bolloré prévoit de distribuer 60% du capital de la major à ses actionnaires actuels, dont 18% reviendront directement à l'homme d'affaires, soit environ 5,9 milliards d'euros.

Universal, qui héberge des artistes comme Lady Gaga, Taylor Swift ou The Weeknd et domine le marché de la musique enregistrée avec Warner et Sony Music, parie sur la poursuite de l'essor actuel du streaming, qui alimente la hausse de ses chiffre d'affaires et bénéfice.

L'introduction en Bourse d'Universal revêt un enjeu important pour Vivendi, qui espère sur le long terme se délester d'une décote de conglomérat, laquelle a selon lui pesé sur son action. L'opération soulève cependant des questions sur la stratégie du groupe une fois qu'il n'aura plus cette filiale hautement rentable, dont il ne conservera que 10% du capital.

L'introduction en Bourse d'UMG a suscité un vif intérêt après la vente par Vivendi de 20% de sa filiale au groupe chinois Tencent et de 10% à la société d'investissement Pershing Square du milliardaire américain Bill Ackman.

