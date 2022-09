Vivendi : Le réseau /Amo change de nom et devient H/Advisors, pour refléter sa nouvelle organisation, son ambi...

H/Advisors devient aujourd'hui le nouveau nom et la nouvelle identité de marque du réseau international de communication stratégique (spécialisé, entre autres, dans la communication corporate et financière, les affaires publiques, l'ESG, la communication de crise et la cybersécurité) fondé il y a plus de 20 ans par Havas, l'un des plus grands groupes de communication au monde.

Précédemment appelé /amo, selon les initiales des agences fondatrices, H/Advisors rassemble les meilleures agences de conseil dans plus de 20 pays, offrant une gamme complète de services de conseil stratégique à des clients du monde entier. Le réseau incarne un ADN commun d'excellence et de leadership, ainsi que son ambition de poursuivre son expansion internationale au sein d'une équipe unique, avec le solide soutien d'Havas et de sa société mère Vivendi.

Depuis 2018, le réseau H/Advisors s'est considérablement développé de manière organique et par l'acquisition d'équipes de communication et d'affaires publiques de premier plan, renforçant sa présence aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Irlande, en Belgique, en Espagne et en Asie. H/Advisors est une organisation de premier ordre pour la communication des fusions et acquisitions transfrontalières. Sur la seule année dernière, elle a conseillé 368 opérations de fusions et acquisitions pour une valeur d'environ 200 milliards d'euros.

Yannick Bolloré, Président et Directeur général de Havas Group et Président du conseil de surveillance de Vivendi, commente :

« Le nouveau nom et la nouvelle identité de marque soulignent les ambitions de H/Advisors qui ouvre ainsi un nouveau chapitre de son histoire sous la direction de Stéphane Fouks en tant que Président, aux côtés de Neil Bennett et Tom Johnson, comme nouveaux co-Directeurs généraux. Je suis très fier de voir que le réseau, stratégique à la fois pour nos clients et pour le Groupe, a réalisé le plan de croissance exigeant que nous avions défini en 2018. J'ai assuré Stéphane, Tom et Neil qu'ils avaient le plein soutien d'Havas et de Vivendi dans la poursuite de leur mission de faire de H/Advisors le leader incontesté de la communication corporate et financière dans le monde entier. »

Stéphane Fouks, Président exécutif de H/Advisors, a déclaré :

« Le prisme de la communication offre une vision fine et approfondie des défis auxquels nos clients sont confrontés. En tant que H/Advisors, nous offrons un réseau unique présent dans les principaux marchés mondiaux, rassemblant toutes les disciplines clés essentielles au conseil stratégique et à sa mise en œuvre et son déploiement concret. Aujourd'hui, avec plus de 1 400 consultants dans 35 villes et plus de 20 pays, nous conseillons nos clients et leur fournissons des services dans un large éventail d'expertises, dont les transactions, la transformation, la réputation, les affaires publiques, l'ESG, la blockchain et la gestion de crise. Notre nouvelle identité est une affirmation claire de notre succès, et de notre ambition renouvelée d'être encore plus intégrés avec un nom et une marque uniques, afin de renforcer notre empreinte en tant que conseillers stratégiques globaux. »

