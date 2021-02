Vivendi : Modalités de mise à disposition ou de consultation des informations relatives à l'Assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2021

Regulatory News:

Vivendi (Paris:VIV) :

Avertissement : Dans le contexte de l’épidémie de covid-19 et à la suite des mesures prises par les autorités pour freiner sa propagation, l’Assemblée générale se tiendra à huis clos, hors la présence physique de ses actionnaires ou des autres personnes ayant le droit d’y assister, au siège de la Société situé au 42, avenue de Friedland, 75008 Paris.

Cette décision intervient conformément aux dispositions de l’Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et modification de l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19.

En effet, à la date de la convocation de l’Assemblée générale, plusieurs mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires font obstacle à la présence physique à l’Assemblée générale de ses membres.

Dans ce contexte, aucune carte d’admission ne sera délivrée et les actionnaires pourront exercer leur droit de vote uniquement à distance ou par correspondance et préalablement à l’Assemblée. Ils sont invités à voter par correspondance à l’aide du formulaire de vote ou par Internet sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS, ou encore à donner pouvoir au Président de l’Assemblée ou à une personne de leur choix selon les mêmes modalités.

Les actionnaires sont également encouragés à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée générale sur le site www.vivendi.com. Cette rubrique sera mise à jour pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de participation à l’Assemblée générale et/ou les adapter aux évolutions législatives et réglementaires qui interviendraient postérieurement à la parution du présent avis.

L’Assemblée générale fera l’objet d’une retransmission en direct et en différé sur le site www.vivendi.com.

L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister, le lundi 29 mars 2021, à 15 h 00, au siège de la Société, situé au 42, avenue de Friedland, 75008 Paris.

L’avis préalable de réunion comportant l’ordre du jour et le texte des résolutions est publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires de ce jour.

Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans le même avis.

Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions législatives et réglementaires. Les informations visées à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce seront consultables sur le site internet de Vivendi à l’adresse suivante : https://www.vivendi.com/actionnaires-investisseurs/assemblee-generale-2/

