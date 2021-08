Vivendi : Pershing Square monte à 10% du capital d'UMG

Quelques jours après la présentation des perspectives de sa pépite Universal Music Group (UMG), Vivendi a annoncé la cession d’une nouvelle tranche de capital (2,9%) de la major musicale. En Bourse, l’action du groupe de médias perd 2,09% à 32,27 euros après avoir bénéficié ces trois dernières séances de la présentation des objectifs d’UMG.



Pershing Square s'était ainsi engagé à acquérir une participation supplémentaire de 2,9 % du capital UMG pour un prix de 1,149 milliard de dollars sur la base d'une valeur d'entreprise de 35 milliards d'euros pour 100 % du capital du spécialiste de la musique.



Conformément à ce qui avait été communiqué le 10 août dernier et compte tenu des 7,1% déjà acquis, Pershing Square détiendra ainsi 10 % du capital d'UMG, le closing relatif aux 2,9 % supplémentaires devant intervenir d'ici au 9 septembre 2021.



Mercredi dernier, UMG, qui doit être introduit en Bourse en septembre, a indiqué viser une croissance de plus de 10% de son chiffre d'affaires à taux de change constant et une hausse de plus de 20% de son Ebitda en 2021. De plus, la maison de disques veut verser un dividende de 50% du résultat net à moyen terme et vise une marge d'Ebitda normative comprise entre 20% et 30%.



Parmi les brokers, UBS avait relevé son objectif de cours de 38 à 41 euros sur le titre Vivendi, tout en maintenant sa recommandation d'Achat. Les perspectives attrayantes d'UMG ont conduit l'analyste à revoir à la hausse la valorisation de la pépite musicale : 45 milliards d'euros contre 40 milliards précédemment.