Vivendi : Rapport annuel – Document d'enregistrement universel 2021

Car la transformation de nos secteurs et les défis auxquels nous devons faire face se sont eux aussi accélérés, rendant notre stratégie encore plus indispensable et pertinente.

Enfin, Vivendi a acquis en décembre les actions d'Amber Capital dans Lagardère, portant sa participation à 45,1 % du capital. Le 21 février 2022, le groupe a déposé son projet d'offre publique d'achat auprès de l'Autorité des marchés financiers. En cas de succès de cette opération, l'intégrité de la société Lagardère sera préservée et M. Arnaud Lagardère conservera ses fonctions de Président-Directeur général. Cette offre sur le capital de Lagardère s'inscrit dans la continuité de la stratégie de Vivendi : bâtir un grand groupe de culture européenne et de rayonnement mondial dans la création, la production et la distribution des contenus culturels. Ce rapprochement doit permettre de poursuivre des ambitions industrielles fortes et de contribuer ainsi à une meilleure promotion de notre patrimoine éditorial et culturel.

La deuxième a été l'entrée de Vivendi dans un métier nouveau, parfaitement complémentaire de nos autres activités. L'intégration au sein de Vivendi de Prisma Media, le leader de la presse magazine en France, s'est faite en un temps record et, grâce à ses fortes audiences digitales, a permis au groupe de se hisser dans le Top 3 des groupes digitaux en France, en nombre de visiteurs uniques, derrière Google et Facebook.

La première a été la distribution de près de 60 % du capital d'Universal Music Group (UMG) et sa cotation en Bourse. Lors de son premier jour de cotation, le 21 septembre, la valorisation de l'entreprise a été portée à près de 45 milliards d'euros, consacrant son extraordinaire attractivité, ainsi que notre capacité à transformer nos métiers. Dans un secteur dont beaucoup prédisaient la disparition, nous avons cru dans l'incroyable potentiel d'UMG et de ses équipes, continué d'investir pour sa croissance et contribué au renouveau de l'industrie de la musique.

Pour cela, nous pouvons nous appuyer sur nos atouts et sur nos fondamentaux.

Nous sommes reconnus pour notre faculté à attirer et à développer les meilleurs talents : en 2021, plusieurs films de Studiocanal ont rencontré un grand succès en salles (Bac Nord en France, Drunk au Royaume-Uni, et Wrath of Man en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Allemagne) ; les agences Havas ont reçu 1 300 prix et distinctions à travers le monde ; Editis a classé 10 de ses auteurs dans le top 30 des auteurs francophones les plus achetés en fiction moderne.

Nous avons continué d'investir massivement dans la création et les contenus en 2021 et, grâce à nos importants investissements industriels dans la modernisation de nos activités, nous contribuons à transformer et à pérenniser les filières culturelles et créatives.

Nous sommes un partenaire incontournable des acteurs du monde de la culture, comme en témoignent l'accord signé avec les organisations du cinéma français ou le soutien aux librairies pendant la pandémie.

Nous entretenons aussi un lien direct avec tous nos publics et de nom- breuses communautés sur les réseaux sociaux. Gala est par exemple le média européen le plus suivi sur TikTok avec 2,5 millions d'abonnés.

Nous faisons travailler et grandir ensemble nos entités dans des projets conjoints créateurs de valeur : en 2021, Havas, Editis et Prisma Media ont, par exemple, créé l'offre Here pour accompagner ensemble les acteurs du tourisme dans la relance du secteur.

travers le pouvoir d'influence de ses contenus, notre groupe a également un grand rôle à jouer pour améliorer le monde dans lequel nous vivons. Chez Vivendi, nous promouvons une création ouverte, diverse et respon- sable pour la planète comme pour la société.

C'est tout le sens du programme Creation for the Future, lancé et déployé dans toutes nos entités en 2021, qui vient renforcer nos engagements en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). En nous donnant cette feuille de route ambitieuse, nous cherchons à réduire encore l'empreinte carbone de notre groupe, à rendre la culture et l'éducation accessibles au plus grand nombre et à œuvrer pour un monde plus inclusif.

Enfin, nous avons la chance de pouvoir inscrire notre stratégie dans le temps long et la stabilité grâce au soutien de notre actionnaire de référence, le Groupe Bolloré.

C'est pour toutes ces raisons que nous abordons les prochains mois avec confiance et enthousiasme, malgré un contexte international troublé.

l'heure où nous écrivons ces lignes, nous avons une pensée particulière pour nos collaborateurs et partenaires qui sont touchés par les événe- ments tragiques en Ukraine.

L'année 2022 offre des perspectives plus que prometteuses pour Vivendi et nous permettra de franchir de nouveaux paliers dans la réalisation de notre projet industriel.

« Nous pensons qu'il existe

une immense opportunité pour Vivendi de devenir l'acteur culturel européen de référence dans le monde. »