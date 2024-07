Jeudi 25 juillet 2024

I- Rapport financier du premier semestre 2024

Notes préliminaires :

Le 24 juillet 2024, le présent rapport financier et les états financiers condensés non audités du premier semestre clos le 30 juin 2024 ont été arrêtés par le Directoire. Après avis du Comité d'audit qui s'est réuni le 24 juillet 2024, le Conseil de surveillance du 25 juillet 2024 a examiné le rapport financier et les états financiers condensés non audités du premier semestre clos le 30 juin 2024, tels qu'arrêtés par le Directoire du 24 juillet 2024.

Les états financiers condensés non audités du premier semestre clos le 30 juin 2024 ont fait l'objet d'un examen limité par les Commissaires aux comptes. Leur rapport sur l'information semestrielle 2024 est présenté à la suite des états financiers condensés.

Le rapport financier du premier semestre 2024 se lit en complément du rapport financier de l'exercice 2023 tel qu'il figure dans le Rapport annuel - Document d'enregistrement universel 2023 déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 21 mars 2024 (« Document d'enregistrement universel 2023 », pages 280 et suivantes).

Le projet de scission du Groupe Vivendi n'a pas eu de conséquence dans l'établissement des comptes financiers condensés non audités du premier semestre clos le 30 juin 2024 (pour une description détaillée de l'opération, se reporter à la note 2.1 de l'annexe aux états financiers condensés du premier semestre clos le 30 juin 2024).

Pour une description détaillée des événements significatifs intervenus au cours du premier semestre 2024 ainsi que des événements postérieurs à la clôture, se reporter respectivement aux notes 2 et 24 de l'annexe aux états financiers condensés du premier semestre clos le 30 juin 2024.

La mise à jour au 30 juin 2024 de la description des principales opérations avec les parties liées se trouve en note 21 de l'annexe aux états financiers condensés du premier semestre clos le 30 juin 2024.

1 Analyse des résultats du groupe et des métiers

Notes préliminaires :

Cession d'Editis

Pour mémoire, Vivendi a appliqué la norme IFRS 5 jusqu'au 21 juin 2023, date de la déconsolidation d'Editis conformément à la norme IFRS 10. Le 14 novembre 2023, Vivendi a finalisé la cession d'Editis (se reporter à la note 2.3 de l'annexe aux états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023, page 337 du Document d'enregistrement universel 2023).

Mesures à caractère non strictement comptable

Le « résultat opérationnel ajusté » (EBITA) et le « résultat net ajusté », mesures à caractère non strictement comptable, doivent être considérés comme des informations complémentaires, qui ne peuvent se substituer à toute mesure des performances opérationnelles et financières du groupe à caractère strictement comptable telles que présentées dans les états financiers consolidés et leurs notes annexes, ou citées dans le rapport financier, et Vivendi considère qu'ils sont des indicateurs pertinents des performances opérationnelles et financières du groupe.

La Direction de Vivendi utilise le résultat opérationnel ajusté (EBITA) et le résultat net ajusté dans un but informatif, de gestion et de planification car ils permettent d'exclure la plupart des éléments non opérationnels et non récurrents de la mesure de la performance des métiers. Selon la définition de Vivendi :