Vivendi : S&P a abaissé la perspective de sa note

S&P a abaissé la perspective de la note BBB de Vivendi à négative (au lieu de stable).



' Le projet de Vivendi de céder la moitié d'UMG pourrait, selon nous, affaiblir son profil d'activité, à moins d'acquérir de nouveaux actifs de qualité ' indique S&P.



Universal Music Group (UMG) est son principal contributeur aux bénéfices et son activité à la croissance la plus rapide - au cours des 18 prochains mois souligne l'agence de notation.



' Nous voyons un risque que le profil d'activité du groupe s'affaiblisse si le produit n'est pas réinvesti dans des actifs de qualité équivalente et présentant des perspectives de croissance similaires ' rajoute S&P.



L'agence estime que l'endettement du groupe à l'avenir dépendra essentiellement de ses décisions de politique financière concernant l'allocation de trésorerie entre la rémunération des actionnaires, la réduction de la dette et les acquisitions.



