Vivendi SE : Feu d'artifice chez Bolloré et Cie

Depuis le temps que les actionnaires l'attendaient ! Vivendi va distribuer 60% du capital d'Universal Music Group (UMG) à ses actionnaires, via une cotation sur Euronext Amsterdam, avec la bénédiction des néo-entrants emmenés par Tencent, qui pointent désormais à environ 20% du capital. On remarquera au passage la communication ultra-calibrée du groupe – ultra-efficace aussi – pour provoquer le feu d'artifice du titre. Le communiqué parle de "diminuer la décote de conglomérat de Vivendi", d'avoir attendu le bon moment pour obtenir une "valeur d’entreprise minimum pour UMG de 30 milliards d’euros" et ne manque pas de faire état d'une "demande de nouveaux investisseurs à des prix potentiellement supérieurs". N'en jetez plus.

Une assemblée générale extraordinaire de Vivendi se prononcera sur l'opération le 29 mars prochain. On voit mal ce qui empêcherait les actionnaires de la valider.

Ce matin, la "galaxie Bolloré" se retrouve sur le devant de la scène. L'occasion de faire une petite revue d'effectifs. Si vous l'ignorez, Vincent Bolloré possède plusieurs entreprises cotées en bourse, en particulier des holdings de contrôle avec des participations croisées. Le schéma ci-dessous est tiré du rapport annuel. Il montre une partie de l'édifice, mais pas tout puisqu'il existe aussi des holdings dans l'hexagone et hors de France, parfois cotés comme Société Financière des Caoutchoucs, Société des Caoutchoucs de Grand-Bereby, Socfinaf, Socfinasia, et parfois non, comme Geselfina ou Sofibol.

L'organigramme du groupe Bolloré (données à fin 2019)

En France à l'annonce de la concrétisation des projets sur UMG, la Financière de l'Odet et sa filiale à 64% Bolloré SE gagnent plus de 10%. La Compagnie du Cambodge, la Société des Chemins de Fer et Tramways du Var et du Gard, la Compagnie des Tramways de Rouen, la Société Industrielle et Financière de l'Artois (4120 EUR) et la Financière Moncey sont un peu difficiles à faire bouger et extrêmement peu liquides, donc elles ne cillent pas. Moins onéreuse mais tout aussi peu liquide, la Forestière Equatoriale n'a pas coté depuis la fin janvier.