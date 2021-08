Vivendi : UMG achète le catalogue d'Aerosmith

Universal Music Group (UMG) annonce aujourd'hui acquérir le catalogue d'Aerosmith, groupe phare du hard rock américain. L'accord couvre aussi bien l'ensemble de la discographie que des produits dérivés et les archives personnelles des membres du groupe.



Ainsi, 'les prochaines sorties offriront aux fans un accès à des joyaux jamais vus et entendus auparavant, ce qui consolidera davantage la position du groupe comme l'un des groupes de rock les plus révolutionnaires et les plus respectueux de l'histoire', assure UMG.



UMG travaillera également sur les projets musicaux d'Aerosmith ainsi que sur le développement, la production et la distribution des projets de contenu vidéo (films, télévision...) célébrant l'histoire du groupe.





