Vivendi : UMG prévoit une croissance de plus de 10% cette année à changes constants

PARIS, 25 août (Reuters) - Universal Music Group (UMG) a déclaré mercredi s'attendre à une accélération de la croissance de son chiffre d'affaires cette année, sur fond d'essor des écoutes sur les plateformes de streaming, et a indiqué son intention de verser un dividende après son introduction en Bourse le 21 septembre à Amsterdam.

Vivendi, qui détient UMG, cherche à tirer le maximum de la valeur du label musical, actuellement située à environ 33 milliards d'euros, et entend distribuer 60% du capital de sa filiale à ses actionnaires actuels dans le cadre de l'IPO le mois prochain.

Vivendi a déjà signé des accords pour céder une partie du capital d'UMG à plusieurs investisseurs, dont le géant chinois Tencent et le milliardaire américain William Ackman.

Les dirigeants d'UMG, dont le catalogue comprend des artistes comme Justin Bieber, Taylor Swift, Ariana Grande et le groupe BTS, ont indiqué mercredi qu'ils s'attendaient à une croissance du chiffre d'affaires annuel de plus de 10% à changes constants.

S'exprimant lors d'une présentation à la presse, ils ont aussi dit viser une croissance de l'Ebitda de plus de 20% cette année et fait part de leur intention de verser à moyen terme un dividende représentant 50% du bénéfice net d'UMG.

Le titre Vivendi a basculé dans le vert après ces annonces, terminant la séance en hausse de 0,48%.

"Je pense que nous nous trouvons au début d'un nouveau cycle, d'une nouvelle vague de croissance", a déclaré le PDG du premier label musical mondial, Lucian Grainge.

Contraint, comme l'ensemble du secteur, à revoir son modèle économique face à l'essor du piratage en ligne, Universal s'est lancé sur de nouvelles voies, scellant des accords avec des réseaux sociaux comme TikTok et dans des secteurs comme les jeux vidéos et les applications de fitness.

UMG est le principal contributeur aux bénéfices de Vivendi et la division affichant la plus forte croissance.

Vivendi, contrôlé par Vincent Bolloré, n'a pas exclu un programme de rachats d'actions pour soutenir son titre après l'entrée en Bourse d'UMG. (Reportage Sarah White et Gwenaëlle Barzic à Paris, Toby Sterling à Amsterdam; rédigé par Jean Terzian et Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)