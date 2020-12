Vivendi : Universal Music (Vivendi) rachète l'intégralité du catalogue de titres de Bob Dylan

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Bob Dylan, l'un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus connus au monde et le seul auteur de chansons à avoir reçu un prix Nobel de littérature, a vendu la totalité de son catalogue de titres - plus de 600 droits d'auteur couvrant une période de 60 ans - à Universal Music Publishing Group, a annoncé lundi la filiale de Vivendi.

Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués, mais elle vaut probablement plusieurs centaines de millions de dollars, Bob Dylan étant universellement connu.

Au cours des cinq dernières années, la détention et la vente de droits sur la musique ont pris de la valeur, car les recettes provenant de la diffusion de musique en streaming augmentent. Selon des personnes impliquées dans ces transactions, les catalogues des auteurs de chansons ont atteint des prix de vente qui représentent de 10 à 18 fois leurs droits annuels, contre 8 à 13 fois auparavant. Stevie Nicks, chanteuse de Fleetwood Mac, a conclu le mois dernier un accord en vue de vendre une participation majoritaire dans son catalogue de titres, le valorisant à 100 millions de dollars, selon des personnes proches du dossier.

"En apportant à UMG le vaste et brillant catalogue de chansons de Dylan, en un instant, nous avons transformé à jamais l'héritage de cette société", a indiqué Lucian Grainge, le directeur général d'Universal, dans un e-mail adressé lundi aux salariés du groupe.

Pour Bob Dylan, cette transaction signifie qu'à l'avenir, il ne bénéficiera plus financièrement de l'utilisation de son catalogue de titres, dont certains morceaux connus dans le monde entier et repris par d'autres artistes comme "Blowin' in the Wind", "Like A Rolling Stone", "Lay, Lady, Lay" et "Knockin' On Heaven's Door".

-Anne Steele, The Wall Street Journal

(Version française Valérie Venck) ed: ECH

December 07, 2020 07:33 ET (12:33 GMT)