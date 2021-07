Vivendi : W Ackman remplace PSTH pour racheter 10% d'UMG

Vivendi annonce avoir accepté la demande de PSTH que des fonds d'investissement dans lesquels William Ackman détient des intérêts économiques importants ou exerce la direction se substituent pour l'acquisition de 10% du capital d'UMG annoncée le 20 juin.



La condition tenant au non-exercice de leur droit de retrait par les actionnaires de PSTH devient dès lors sans objet, et l'opération n'est plus subordonnée qu'à l'obtention des autorisations réglementaires américaines.



La quotité du capital d'UMG finalement acquise par ces fonds sera comprise entre 5% et 10%. Si elle s'avérait inférieure à 10%, Vivendi a toujours l'intention de céder la différence à d'autres investisseurs avant la distribution à ses actionnaires prévue le 21 septembre.



