Vivendi acquiert 7,6% du capital du groupe de médias espagnol Prisa

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de médias et de divertissement Vivendi a annoncé vendredi avoir acquis 7,6% du capital du groupe de médias espagnol Prisa, sans indiquer le coût de cet investissement.

Cette prise de participation de Vivendi intervient toutefois immédiatement après l'annonce de la vente d'un bloc d'actions représentant 7,89% du capital de Prisa par HSBC, pour un montant de 52 millions d'euros. Selon une déclaration transmise à l'autorité espagnole des marchés financiers, la banque britannique a conclu la cession de 55,89 millions d'actions Prisa dans le cadre d'un placement privé devant être finalisé le 26 janvier 2021.

Contactés par l'agence Agefi-Dow Jones, les deux sociétés n'ont pas souhaité apporter davantage de commentaires.

"La prise de participation dans Prisa s'inscrit dans la stratégie de Vivendi de se renforcer en tant que groupe mondial de contenus, de médias et de communication, et d'élargir son accès aux marchés de langue espagnole en Europe, en Amérique latine et aux Etats-Unis", a seulement expliqué l'entreprise française dans un communiqué.

Prisa, qui possède notamment le quotidien espagnol El Pais et le quotidien sportif AS, est détenu par l'homme d'affaires Joseph Oughourlian et son fonds d'investissement Amber Capital, qui n'est pas étranger à Vivendi. Depuis août dernier, Vivendi et Amber Capital ont conclu un pacte d'actionnaires afin de protéger leur participation dans le groupe français de distribution et de médias Lagardère, dont ils possèdent respectivement 23,5% et 20% du capital.

A la Bourse de Paris, l'action Vivendi recule de 0,5%, à 26,48 euros, tandis que le titre Prisa accélère de 7% à Madrid, à 1 euro.

January 22, 2021