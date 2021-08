Vivendi : annonce la cession de 7,1% du capital d'UMG à Pershing Square Holdings

Vivendi a annoncé avoir cédé ce jour à Pershing Square Holdings et ses sociétés affiliées, dirigées par William Ackman, 7,1% du capital d’UMG pour un prix de 2,8 milliards de dollars américains, sur la base d’une valeur d’entreprise de 35 milliards d’euros. Les deux groupes étaient entrés en discussion le 4 juin dernier en vue de la cession de 10% du capital d’Universal Music Group détenus par Vivendi, avant la distribution de 60% d’UMG aux actionnaires de Vivendi et la cotation de la société prévue le 21 septembre.



M. Ackman a la possibilité d'acquérir, d'ici au 9 septembre 2021, jusqu'à 2,9 % du capital d'UMG supplémentaires par l'intermédiaire de fonds qu'il dirige ou dont il détient la majorité des intérêts économiques, sur la base de la même valorisation.



"Vivendi se félicite de l'arrivée de M. Ackman, un investisseur américain d'importance, au sein d'UMG, apportant ainsi une nouvelle démonstration de la réussite et de l'attractivité du leader mondial de la musique", a déclaré le géant français des médias dans un communiqué.