Vivendi : augmentation de 3% du CA trimestriel

Le groupe de communication et de divertissement Vivendi affiche au titre du premier trimestre 2023, un chiffre d'affaires de 2,29 milliards d'euros, en augmentation de 3,3% en comparaison annuelle, dont une progression de 2% à taux de change et périmètre constants.



Cette croissance, qui résulte principalement de la progression de Groupe Canal+ (+2,2%) et de Havas (+3,5%), ainsi que de la performance de Gameloft (+14,8%), doit être analysée au regard d'une base de comparaison élevée, 'liée au rebond de l'activité post Covid'.



Par ailleurs, dans le cadre de son projet de rapprochement avec Lagardère, Vivendi indique avoir conclu le 23 avril une promesse avec International Media Invest, filiale de la holding tchèque CMI de Daniel Kretinsky, pour la cession de 100% du capital d'Editis.



Cet accord fait suite à l'entrée en négociations exclusives annoncée le 14 mars dernier. Ce projet reste soumis à l'information-consultation des instances représentatives du personnel concernées et à l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires.



