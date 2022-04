Vivendi: chiffre d'affaires en hausse de 13% au 1er trimestre

Paris (awp/afp) - Le géant français des médias Vivendi a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires de 13,4% au premier trimestre, tiré par Canal+ et le rebond d'Havas, tandis que sa filiale d'édition Editis, qui doit prochainement se rapprocher d'Hachette, affichait un "léger fléchissement", selon un communiqué lundi.

Sur la période, Vivendi a enregistré un chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros (2,47 milliards de francs suisses), en hausse de 13,4% et de 7,9% à taux de change et périmètre constants, intégrant notamment l'acquisition du groupe de magazines Prisma Media (+73 millions d'euros), consolidé depuis juin 2021 dans les comptes.

Les ventes de l'année précédente ont quant à elles été retraitées de celles d'Universal Music Group, dont 60% du capital a été distribué par Vivendi à ses actionnaires en septembre 2021.

Le groupe de télévision Canal+, dont le chiffre d'affaires trimestriel progresse de 6% à données constantes à 1,4 milliard d'euros, a bénéficié à la fois d'une hausse de son activité en France métropolitaine (+6,5%), à l'international (+6,2%) "en raison d'une nouvelle progression significative du parc abonnés", et de sa filiale de production Studio Canal (+4,5%) grâce aux sorties "Super-héros malgré lui", "En attendant Bojangles" et "Goliath".

Depuis le début de l'année, le groupe qui cherche à consolider son offre de contenus s'est allié à ViacomCBS dont il distribuera prochainement l'accès à Paramount+, a lancé une plateforme de streaming en Autriche, et a finalisé l'acquisition du bouquet de chaînes SPI International.

Diffusion après six mois

Conformément à la nouvelle chronologie des médias (accord scellé le 24 janvier entre les différentes chaînes de télévision françaises, les plateformes de vidéo à la demande et les producteurs sur les dates de diffusion des nouveaux films en salle, puis sur le petit écran), Canal+ pourra également diffuser des films dès six mois après leur sortie en salles, contre douze auparavant.

Le groupe de communication et de publicité Havas a vu pour sa part son chiffre d'affaires bondir de 17,7% à 591 millions d'euros, notamment en Europe et en Amérique du nord, grâce selon Vivendi à "la forte dynamique commerciale enregistrée ses derniers trimestres" et au lancement de deux "offres innovantes".

Enfin, les ventes de l'éditeur Editis, qui doit se rapprocher de son grand concurrent Hachette à l'issue de l'offre publique de Vivendi sur Lagardère, initiée mi-avril, diminuent pour leur part de 1,7% à 160 millions d'euros, un recul attribué par le groupe à un marché en baisse.

