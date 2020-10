Vivendi : compte dorénavant deux représentants des salariés au Conseil de surveillance

Regulatory News:

Vivendi (Paris:VIV) compte dorénavant deux membres représentant les salariés au sein de son Conseil de surveillance à la suite de la désignation par le Comité de la Société européenne, instance représentative du personnel composée de 30 membres issus de 25 pays, d’Athina Vasilogiannaki, salariée d’Universal Music Group en Grèce.

Athina Vasilogiannaki est juriste, diplômée d’un LLM et d’un Master en droit de l’Université nationale et capodistrienne d’Athènes. Elle travaille pour différentes sociétés d’UMG en Grèce depuis 2003.

Paulo Cardoso, en charge du cash management de Groupe Canal+ au sein de Direction de la Trésorerie de Vivendi, a été renouvelé comme membre représentant les salariés au Conseil de surveillance par le Comité social et économique de Vivendi.

Le Conseil de surveillance compte par ailleurs un membre représentant les actionnaires salariés. Il est dorénavant composé de treize membres.

A propos de Vivendi

Vivendi travaille depuis 2014 à la construction d’un groupe européen d’envergure mondiale dans les contenus, les médias et la communication. Dans la création de contenus, le Groupe détient des actifs puissants et complémentaires dans la musique (Universal Music Group), les séries et films (Groupe Canal+), l’édition (Editis) et les jeux vidéo (Gameloft), qui sont les contenus de divertissement les plus consommés dans le monde. Dans la distribution, Vivendi a acquis et repositionné Dailymotion pour doter ses contenus d’une nouvelle vitrine numérique. Le Groupe s’est également rapproché de plusieurs opérateurs télécoms et plateformes afin d’élargir au maximum ses réseaux de distribution. Dans la communication, Havas dispose d’une expertise créative unique dans la valorisation des contenus gratuits et dans les formats courts, de plus en plus utilisés sur mobile. Par ailleurs, dans le spectacle vivant, la valorisation de franchises et la billetterie, Vivendi explore de nouvelles activités complémentaires de ses métiers, fédérées sous Vivendi Village. Les différentes entités de Vivendi travaillent pleinement ensemble, évoluant au sein d’un groupe industriel intégré et créant ainsi plus de valeur. www.vivendi.com

Bio Athina Vasilogiannaki

Athina Vasilogiannaki est juriste, avec une expertise en propriété intellectuelle. Elle est diplômée d’un troisième cycle en droit civil (LLM, Master of Science in Law) de l’Université nationale et capodistrienne d’Athènes en Grèce.

Depuis juin 2004, elle travaille en tant que Directrice juridique et des Affaires commerciales de Minos-EMI/ Universal Music Greece. Elle est également Legal Counsel d’Universal Music Publishing Greece depuis septembre 2013 et de la filiale grecque d’Universal Production Music depuis avril 2018.

Bio Paulo Cardoso

Paulo Cardoso, de formation comptable, est entré à la Compagnie Générale des Eaux en 1997 en tant que gestionnaire administratif à la Direction de la communication. En 2001, il rejoint la Direction financière au service comptabilité. En 2002, il a intégré la Direction de la Trésorerie où il est en charge du Cash Management de Groupe Canal+ et des systèmes réseaux du groupe.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201016005286/fr/