Vivendi dépasse les attentes en 2021 et n'exclut aucune option pour racheter Lagardère

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le conglomérat des médias Vivendi a publié mercredi des résultats supérieurs aux attentes en 2021, et a réaffirmé sa volonté de créer un "grand groupe européen de contenu et de médias" en rachetant les 65% de Lagardère qu'il ne détient pas encore.

Vivendi a déposé début février un projet d'offre publique d'achat (OPA) sur le groupe de médias et de distribution au prix de 25,50 euros par action. Cette offre suscite l'inquiétude d'un certain nombre d'acteurs de l'édition qui craignent d'être marginalisés par le rapprochement de deux poids lourds du secteur, Hachette (Lagardère) et Editis (Vivendi).

"Nous menons un dialogue quotidien avec la Commission européenne. Il y aura forcément des remèdes. Nous gardons toutes les options ouvertes" pour pouvoir finaliser ce rachat cette année, a indiqué Arnaud de Puyfontaine, le président du directoire de Vivendi, lors d'une conférence téléphonique.

Vivendi a fait ces commentaires alors que le groupe a enregistré une forte croissance de ses résultats en 2021, un exercice également marqué par la scission de sa principale division Universal Music Group (UMG).

Le résultat net, part du groupe, s'est établi à 24,69 milliards d'euros, contre 1,44 milliard d'euros en 2020. Il intègre une plus-value de 24,84 milliards d'euros liée à la déconsolidation de 70% d'Universal Music Group (UMG) le 23 septembre dernier. Sur une base ajustée, le bénéfice net de Vivendi est ressorti à 649 millions d'euros, contre 292 millions d'euros un an plus tôt.

Le résultat opérationnel ajusté (Ebita) a atteint 690 millions d'euros, contre 298 millions d'euros en 2020.

Toutes les activités poursuivies ont contribué à cette hausse, notamment Havas Group (+118 millions d'euros), Canal+ (+45 millions d'euros) et Editis (+12 millions d'euros).

Le chiffre d'affaires de Vivendi a atteint 9,57 milliards d'euros en 2021, en hausse de 8,6% à taux de change et périmètre constants.

Selon le consensus établi par FactSet, les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires de 9,45 milliards d'euros, un Ebita de 577 millions d'euros et un bénéfice net de 549 millions d'euros.

