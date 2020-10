PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de médias et de divertissement Vivendi a annoncé jeudi qu'il détenait au 30 septembre, 26,7% du capital et 20,2% des droits de vote de groupe de médias et de distribution Lagardère.

