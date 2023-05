Vivendi dévisse en Bourse après la cession par Vincent Bolloré de 1,5 millions d'actions

Vivendi (-3,86% à 9,76 euros) accuse l'une des plus fortes baisses du CAC 40. Un repli boursier à mettre en lien avec la cession par l'homme d'affaires Vincent Bolloré, via Compagnie de Cornouaille, d'un peu plus de 1,5 million d’actions du groupe de médias, selon des notifications publiées hier par l’Autorité des marchés financiers. Environ 1,46 million d’actions ont été vendues au prix moyen de 9,5708 euros, tandis que 74.191 l'ont été au prix de 9,5953 euros et 18.732 à 9,6381 euros. Le groupe Bolloré fléchit de 0,66% à 5,99 euros.



Ces ventes d'actions ont quelque peu surpris les investisseurs sur les véritables intentions de Vincent Bolloré alors que son ambition de rachat de Vivendi (contrôlé à 29% par Bolloré SE) ne fait aucun doute, surtout après les 5 milliards d'euros empochés récemment de la vente des activités de logistique en Afrique auprès de CMA CGM.



En cédant des actions Vivendi, Bolloré disposerait de plus de flexibilité au niveau du timing selon plusieurs analystes, dont Oddo BHF.



Selon une source de marché, ce dernier considère que " cette cession est importante car elle signifie que le groupe souhaite probablement rester sous le seuil des 30% lors de l'annulation des titres par Vivendi ".



" Ceci n'est qu'une partie puisque pour rester sous ce seuil, il devrait céder environ 19 millions de titres Vivendi. Il ne s'agit que d'une première tranche et d'autres cessions devraient intervenir ces prochains jours. "