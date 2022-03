Vivendi double ses profits mais déprécie sa part de Telecom Italia

* Croissance organique de 8,6% en 2021

* L'Ebita ajusté annuel multiplié par 2,3

* Charge de dépréciation de €200 mlns sur Gameloft

par Mathieu Rosemain et Elvira Pollina

PARIS, 9 mars (Reuters) - Vivendi a annoncé mercredi avoir inscrit une charge de 728 millions d'euros liée à la dépréciation de ses actions Telecom Italia dans ses comptes 2021, marqués par ailleurs par un bénéfice d'exploitation ajusté annuel plus que doublé par rapport à 2020.

Le groupe contrôlé par Vincent Bolloré est le premier actionnaire de l'ex-monopole italien des télécommunications avec 24% du capital, une participation constituée progressivement depuis 2015 et qui lui a coûté au total 3,9 milliards d'euros.

Le groupe américain de capital-investissement KKR a soumis en novembre à Telecom Italia une offre de rachat informelle de 0,505 euro par action, soit de 10,8 milliards d'euros au total.

Or le prix moyen d'acquisition des actions Telecom Italia détenues par Vivendi est de 1,07 euro et leur valeur comptable actuelle est de 0,63 euro. En Bourse de Milan, le titre Telecom Italia a fini mercredi à 0,26 euro.

Lors d'une téléconférence avec des journalistes, le président du directoire de Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, a salué l'arrivée récente à la tête du groupe italien d'un nouvel administrateur délégué, Pietro Labriola, et il a réaffirmé que la proposition initiale de KKR sous-évaluait le groupe.

"C'est un tournant pour Telecom Italia", a-t-il dit. "Nous estimons que sa valeur est bien supérieure à son cours actuel comme à la valeur virtuelle évoquée par KKR dans sa déclaration d'intention."

Telecom Italia pourrait réunir dimanche un conseil d'administration pour formaliser une réponse officielle aux avances de KKR, en s'appuyant sur une analyse comparée par les conseils du groupe du plan stratégique élaboré en interne et du projet de KKR, a-t-on appris lundi de deux sources proches du dossier.

Vivendi a également passé dans ses comptes une charge de dépréciation de 200 millions d'euros liée à sa filiale de jeux pour terminaux mobiles Gameloft, "qui reflète le repli de sa performance opérationnelle passée".

Le groupe de médias et de divertissement a réalisé au quatrième trimestre un chiffre d'affaires de 2,702 milliards d'euros, en hausse de 8,7% sur un an à taux de change et périmètre comparables.

Sur l'ensemble de l'année, son chiffre d'affaires, à 9,572 milliards d'euros, a progressé de 10,4% en données publiées et de 8,6% en données organiques, grâce principalement à la croissance des revenus de Canal+ (+5,2%) et du rebond de ceux d'Havas (+10,8%) et d'Editis (+18,1%).

Le bénéfice opérationnel (Ebita) ajusté a été multiplié par 2,3 en un an pour atteindre 690 millions d'euros.

Vivendi n'a pas donnée de prévisions pour 2022. (Reportage Mathieu Rosemain, avec Elvira Pollina, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot et Jean Terzian)