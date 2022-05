Vivendi : en hausse après l'annonce du directoire

Le titre progresse de 1,5% après la présentation de son nouveau directoire.



Vivendi a annoncé hier que son conseil de surveillance avait nommé un nouveau directoire à partir du 23 juin. Arnaud de Puyfontaine reste président. La composition du directoire change et seul un membre actuel Frédéric Crépin demeure.



' Nous notons que la nouvelle composition du directoire est beaucoup plus opérationnelle et proche des métiers du groupe. Nous notons aussi que les membres historiquement proches du groupe Bolloré quittent l'instance ' indique Oddo.



' La création d'un comité exécutif confirme aussi cette volonté d'un rôle beaucoup plus opérationnel et moins corporate. Ce type de changement illustre probablement un changement de philosophie chez Vivendi avec la volonté de concentrer la société plus sur ses métiers et les synergies '.



Oddo estime que cela pourrait éventuellement confirmer l'idée d'un rapprochement à terme entre Bolloré et Vivendi.



Dans cette perspective, Oddo réitère son opinion surperformance sur Vivendi avec un objectif de cours inchangé de 13,6 E.



L'analyste souligne également que la Compagnie de l'Odet a acquis 8,3 M d'actions Bolloré le 13 mai à un cours moyen de 4,75 E. En quatre jours, c'est ainsi 23,3 M d'actions qui ont été acquis pour une sortie de cash de 108 ME.



' Dans tous les cas, Compagnie de l'Odet semble vouloir accroitre sa part dans Bolloré dans la perspective d'une éventuelle opération en titres (rapprochement avec Vivendi) ?) ' rajoute Oddo.



