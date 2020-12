Vivendi : entre en négociations exclusives pour l'acquisition de Prisma Media

Vivendi annonce entrer en négociations exclusives avec Gruner + Jahr/Bertelsmann concernant l'acquisition de 100 % de Prisma Media.

Cette acquisition s'inscrirait parfaitement dans la stratégie de Vivendi, groupe leader de médias, de contenus et de communication, en complétant utilement le spectre de ses activités existantes. Elle offrirait également d'intéressantes opportunités de collaboration au sein du groupe et de développement pour les titres de grande qualité qui composent Prisma Media.

Le projet d'acquisition sera soumis, conformément à la réglementation en vigueur, à l'information-consultation des instances représentatives du personnel concernées, ainsi qu'à la finalisation de la documentation juridique.

Prisma Media est le groupe de presse français n°1 du secteur, sur le print et le digital, avec vingt marques phares incontournables de la presse magazine, de Femme actuelle à GEO, en passant par Capital, Gala ou Télé-Loisirs. Plus de 42 millions de Français sont en contact chaque mois avec une marque du groupe, que ce soit en feuilletant un magazine, en surfant sur le web, sur un mobile ou sur une tablette.

Prisma Media est une filiale de Gruner + Jahr, lui-même détenu par le groupe Bertelsmann.

A propos de Vivendi

Vivendi travaille depuis 2014 à la construction d'un groupe européen d'envergure mondiale dans les contenus, les médias et la communication. Dans la création de contenus, le Groupe détient des actifs puissants et complémentaires dans la musique (Universal Music Group), les séries et films (Groupe Canal+), l'édition (Editis) et les jeux vidéo (Gameloft), qui sont les contenus de divertissement les plus consommés dans le monde. Dans la distribution, Vivendi a acquis et repositionné Dailymotion pour doter ses contenus d'une nouvelle vitrine numérique. Le Groupe s'est également rapproché de plusieurs opérateurs télécoms et plateformes afin d'élargir au maximum ses réseaux de distribution. Dans la communication, Havas dispose d'une expertise créative unique dans la valorisation des contenus gratuits et dans les formats courts, de plus en plus utilisés sur mobile. Par ailleurs, dans le spectacle vivant, la valorisation de franchises et la billetterie, Vivendi explore de nouvelles activités complémentaires de ses métiers, fédérées sous Vivendi Village. Les différentes entités de Vivendi travaillent pleinement ensemble, évoluant au sein d'un groupe industriel intégré et créant ainsi plus de valeur. www.vivendi.com

