Vivendi : envisage de relever le prix de l'OPA sur Lagardère

En décembre dernier, Vivendi avait évoqué son souhait de déposer, en février 2022 et à un prix de 24.1 euros par action, une OPA sur les actions Lagardère cédées par Amber Capital.



Maintenant que les comptes 2021 de Lagardère ont été rendu publics, Vivendi annonce aujourd'hui envisager de garantir ce prix de 24,10 euros jusqu'au 15 décembre 2023 et d'augmenter, pour ceux des actionnaires souhaitant vendre immédiatement leurs titres, le prix de son offre publique d'achat à

25,50 euros par action, dont serait déduit le dividende 2021.



Pour autant que Vivendi atteigne la majorité du capital de Lagardère dans l'offre, les actionnaires pourront ainsi recevoir le droit de vendre à Vivendi, pour un prix de 24,10 euros, jusqu'au 15 décembre 2023, les actions qu'ils n'auraient pas apportées à l'offre d'achat.



La décision définitive du directoire de Vivendi sur les termes de son offre publique sera connue le 21 février.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.