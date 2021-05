Vivendi fait la paix avec Mediaset et se désengage du capital

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe français de médias Vivendi s'est engagé à céder l'essentiel de sa participation au capital de Mediaset dans les cinq prochaines années, dans le cadre d'un accord mettant fin à son litige avec le groupe audiovisuel italien et sa maison-mère Fininvest.

Le conflit entre les deux groupes de médias remontait à 2016, lorsque Vivendi avait renoncé à un projet d'alliance prévoyant des prises de participations croisées et la reprise de la chaîne payante Mediaset Premium. Face à l'insistance du groupe contrôlé par la famille Berlusconi pour faire exécuter cet accord, Vivendi avait accentué la pression sur son ancien partenaire en prenant 29% de son capital fin 2016.

"Vivendi s'est engagé à vendre la totalité des 19,19 % du capital de Mediaset détenue par Simon Fiduciaria sur le marché et à un horizon de cinq ans", ont indiqué Vivendi, Mediaset et Fininvest lundi dans un communiqué commun. Fininvest disposera d'une option d'achat sur tout titre non vendu.

La holding italienne achètera pour sa part 5% des actions Mediaset détenues directement par Vivendi au prix ex-dividende de 2,70 euros par action, ce qui laissera le français à la tête d'une participation résiduelle de 4,61%.

Le groupe français contrôlé par Vincent Bolloré a par ailleurs indiqué qu'il soutiendrait le développement international de Mediaset en votant en faveur du transfert de son siège aux Pays-Bas et de la suppression du mécanisme de droit de vote double.

Lors de l'assemblée générale de Mediaset du 23 juin prochain, Fininvest proposera la distribution à tous les actionnaires d'un dividende exceptionnel de 30 centimes d'euro par action, pour une mise en paiement le 21 juillet 2021, précise le communiqué.

En marge de cet accord, Dailymotion, filiale de Vivendi, versera par ailleurs 26,3 millions d'euros pour mettre fin au litige relatif au droit d'auteur avec RTI et Medusa, filiales de Mediaset.

La finalisation de l'accord est prévue le 22 juillet.

