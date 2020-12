Vivendi : le consortium mené par Tencent acquiert 10 % supplémentaires du capital d'UMG

Regulatory News :

Vivendi (Paris:VIV) annonce aujourd'hui que le Consortium mené par Tencent a décidé d’exercer son option afin d’acquérir 10 % supplémentaires d’Universal Music Group (UMG) le 17 décembre 2020 sur la base d’une valeur d’entreprise de 30 milliards d’euros pour 100 % du capital d’UMG. La vente et le paiement interviendront au cours du premier semestre 2021, sous réserve des autorisations réglementaires.

A la suite de l’accord signé le 31 décembre 2019, le Consortium, mené par Tencent (00700.HK), comprenant Tencent Music Entertainment (NYSE : TME) et d’autres co-investisseurs financiers, avait acquis 10 % du capital d’UMG le 31 mars 2020 avec l’option d'acquérir, sur la même base de valorisation, jusqu’à 10 % supplémentaires du capital d'UMG jusqu'au 15 janvier 2021.

Vivendi se félicite de la présence de Tencent et de ses co-investisseurs au capital d’UMG depuis mars dernier et est très heureux que le Consortium ait décidé d’exercer son option. Cela permettra à UMG de poursuivre son développement en Asie.

Tencent et les membres du Consortium sont ravis d’accompagner UMG dans sa croissance au travers de ce nouvel investissement. Ensemble avec Vivendi, Tencent et Tencent Music Entertainment poursuivront leur travail afin d’accroître les opportunités offertes aux artistes et proposer aux fans de musique une expérience enrichie, promouvant encore plus une industrie de la musique en plein essor.

Cette opération est complétée par un accord distinct signé le 31 mars 2020, permettant à Tencent Music Entertainment d’acquérir une participation minoritaire du capital de la filiale d’UMG regroupant ses activités chinoises.

Après la réussite de cet important accord stratégique, Vivendi poursuit le projet de cession de participations minoritaires supplémentaires dans UMG avec l’assistance de plusieurs banques mandatées. Une cotation en Bourse est prévue au plus tard en 2022.

Vivendi devrait utiliser la trésorerie issue de ces différentes opérations pour réduire sa dette financière, et pour financer des rachats d’actions et des acquisitions.

A propos de Vivendi

Vivendi travaille depuis 2014 à la construction d’un groupe européen d’envergure mondiale dans les contenus, les médias et la communication. Dans la création de contenus, le Groupe détient des actifs puissants et complémentaires dans la musique (Universal Music Group), les séries et films (Groupe Canal+), l’édition (Editis) et les jeux vidéo (Gameloft), qui sont les contenus de divertissement les plus consommés dans le monde.

Dans la distribution, Vivendi a acquis et repositionné Dailymotion pour doter ses contenus d’une nouvelle vitrine numérique. Le Groupe s’est également rapproché de plusieurs opérateurs télécoms et plateformes afin d’élargir au maximum ses réseaux de distribution. Dans la communication, Havas Group dispose d’une expertise créative unique dans la valorisation des contenus gratuits et dans les formats courts, de plus en plus utilisés sur mobile. Par ailleurs, dans le spectacle vivant, la valorisation de franchises et la billetterie, Vivendi explore de nouvelles activités complémentaires de ses métiers, fédérées sous Vivendi Village. Les différentes entités de Vivendi travaillent pleinement ensemble, évoluant au sein d’un groupe industriel intégré et créant ainsi plus de valeur. www.vivendi.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201217006248/fr/