Vivendi : le titre va sortir du CAC 40, remplacé par Edenred

Vivendi va sortir de l'indice CAC 40 pour être remplacé par Edenred à compter de la séance du lundi 19 juin, a annoncé jeudi soir l'opérateur boursier Euronext à l'issue de l'examen trimestriel de ses indices.



Cette décision intervient alors que le groupe de médias et divertissement a perdu 6,5% de sa valeur en Bourse depuis le début de l'année, signant l'une des plus mauvaises performances de l'indice vedette parisien.



Sur les 12 mois écoulés, son repli atteint près de 25%.



A l'inverse, le titre Edenred a grimpé de 19% cette année, soit l'une des plus fortes progressions du SBF 120.



Suite à ces annonces, l'action Vivendi cédait 0,7% vendredi matin à la Bourse de Paris, tandis qu'Edenred poursuivait son mouvement de gain avec un gain de 0,1%.



