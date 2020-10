Vivendi : monte à 26,7% du capital de Lagardère

(Actualisation: rappel des déclarations précédentes de Vivendi et de sa demande de convocation d'une assemblée générale extraordinaire, contexte)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de médias et de divertissement Vivendi a annoncé jeudi avoir renforcé sa participation dans Lagardère. Au 30 septembre, il détenait 26,7% du capital et 20,2% des droits de vote du groupe de médias et de distribution.

Vivendi conforte ainsi sa place de premier actionnaire de Lagardère SCA, une semaine après l'entrée de Groupe Arnault à plus de 5% du capital de la société.

Vivendi et le fonds Amber Capital avaient annoncé le 11 août avoir conclu un pacte d'actionnaires afin de protéger leurs investissements dans Lagardère et de peser sur sa gouvernance. Les deux sociétés ont saisi le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir la convocation d'une assemblée générale extraordinaire où ils espèrent obtenir la nomination de quatre représentants. La décision du tribunal sur leur demande de convocation d'une assemblée générale est attendue le 14 octobre.

Vivendi et Amber Capital ont précisé qu'ils n'agissaient pas de concert.

Vivendi avait acquis en début d'année 10,6% des titres du groupe Lagardère, évoquant un "placement financier de long terme". Le groupe contrôlé par Vincent Bolloré avait réaffirmé en juillet qu'il n'avait pas l'intention d'acquérir le contrôle de Lagardère.

