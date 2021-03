Vivendi : A suivre aujourd'hui

Vivendi a publié un chiffre d'affaires 2020 de 16,09 milliards d'euros, en hausse de 1,2% par rapport à 2019. Cette augmentation résulte principalement de la progression d’Universal Music Group (UMG), de Groupe Canal+ et d’Editis, partiellement compensée par le ralentissement des autres activités, principalement Havas Group et Vivendi Village, affectées par les conséquences de la crise sanitaire, explique le géant des médias.



Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) du groupe est lui en hausse de 6,6% à 1,627 milliard d'euros, essentiellement grâce à UMG et Canal+. Le résultat opérationnel (EBIT) s'élève à 1,468 milliard d'euros, en progression de 6,3 % par rapport à 2019.



En 2020, la réévaluation des participations dans Spotify et Tencent Music Entertainment s'élève à un montant net de 591 millions d'euros, contre 139 millions d'euros en 2019.



De plus, la plus-value de cession de 10% du capital d'UMG à Tencent est enregistrée directement en augmentation des capitaux propres attribuables aux actionnaires de Vivendi pour 2,385 milliards d'euros.

Ainsi, le résultat des activités avant impôt et minoritaires, "permettant la meilleure comparaison par rapport aux résultats de 2019", explique le groupe dirigé par Vincent Bolloré, est de 2,182 milliards d'euros, soit un bond de 47,7 %.



Au final, Le résultat net, part du groupe, s'établit à 1,44 milliard d'euros, contre 1,583 milliards en 2019.



Au 31 décembre 2020, l'endettement financier net de Vivendi a augmenté de 889 millions d'euros à 4 953 millions d'euros au 31 décembre 2020. A cela s'ajoutent 3,3 milliards d'euros de lignes de crédit confirmées disponibles. Les fonds propres s'élèvent eux à 16,431 milliards d'euros.



Dans un communiqué, le groupe a déclaré: "Vivendi analyse en permanence les conséquences actuelles et potentielles de la crise. Il est difficile à ce jour de déterminer comment elle impactera ses résultats sur l'exercice 2021. Les métiers liés à la publicité et au spectacle vivant risquent d'être plus impactés que les autres. Le Groupe reste néanmoins confiant quant à la capacité de résilience de ses principaux métiers.



Par ailleurs, l'Assemblée générale annuelle des actionnaires du 22 juin 2021 se prononcera sur la proposition d'un dividende ordinaire de 0,60 euro par action au titre de l'exercice fiscal 2020. Il représente un rendement d'un peu moins de 2 %. Le détachement du coupon interviendrait le 23 juin 2021 pour une mise en paiement le 25 juin 2021.