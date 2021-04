Vivendi : A suivre aujourd'hui

Vivendi a largement dominé l'indice phare de la place parisienne, s'adjugeant une hausse de 2,76% à 29,42 euros. Le géant des médias a une nouvelle fois surfé sur l'excellente performance de sa pépite Universal Music Group (UMG) pour afficher au premier trimestre un chiffre d'affaires de 3,9 milliards d'euros, en croissance organique de 5% sur un an (+0,8% en données réelles). Cette performance dépasse ainsi largement les estimations de la banque JPMorgan, qui anticipait une hausse d'à peine 1%.



UMG a une nouvelle fois représenté la vache à lait de Vivendi, réalisant un chiffre d'affaires de 1,81 milliard d'euros, en croissance organique de 9,4% (+2,2 % en données réelles), là où JPMorgan tablait sur +5%. La major musicale a permis de compenser les effets persistants de la crise du covid sur d'autres activités du groupe, en particulier Vivendi Village (-66% en organique).



La croissance des revenus liés au streaming musical (+19,6%) a soutenu le chiffre d'affaires de la musique enregistrée, qui a grimpé de 10,8% en organique, pendant que l'amélioration des ventes liées aux nouveaux albums et aux catalogues portait les ventes physiques (+14,8%).



Par ailleurs, Vivendi prévoit toujours d'introduire en bourse UMG à l'automne prochain et de soumettre la distribution de 60% de son capital aux actionnaires lors de la prochaine Assemblée générale annuelle du 22 juin.



La performance des autres activités du groupe peut paraître contrastée au premier abord, mais Canal+, Havas et Editis ont eux aussi fait mieux que ce qu'attendait JPMorgan.



La chaîne cryptée a ainsi réalisé un trimestre quasi-stable (-0,1% à taux de change et périmètre constants), avec un chiffre d'affaires de 1,36 milliard d'euros, alors que la banque américaine escomptait un repli de 1,5%. Si la télévision en France a connu un recul (-2,1%), l'international (+1,6%) et StudioCanal (+8,9%) ont bien performé.



Pour sa part, Havas a vu son revenu net s'élever à 478 millions d'euros, en croissance organique de 0,8%, contre -5% anticipés par JPMorgan.



Enfin, Editis a lui aussi connu une activité soutenue, avec une croissance de 40% (contre +20% attendus) à 163 millions d'euros. L'éditeur a bénéficié qui a bénéficié d'une base de comparaison facile et d'un calendrier de sorties solide.



Après cette publication solide, JPMorgan a réitéré sa recommandation Surpondérer sur le titre Vivendi, avec un objectif de cours de 43 euros, même si le groupe n'a pas souhaité communiquer de perspectives pour 2021, en raison de l'incertitude liée à l'épidémie et aux activités de divertissement avec la sortie du périmètre d'UMG.