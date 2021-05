Vivendi : Bluebell Capital demanderait le versement de 4 Mds$

Le fonds Bluebell Capital Partners demande à Vivendi le versement de 4 milliards de dollars aux actionnaires lors de la scission d'Universal Music Group indique ce matin Bloomberg.



Le fonds Bluebell Capital aurait fait plusieurs propositions d'évolution stratégique au management de Vivendi dans une lettre (non publique pour le moment) indique l'agence de presse.



' Nous retenons les points suivants : 1/ le fonds demanderait à Vivendi d'envisager le paiement d'un dividende par action en cash de 2,8 E afin de compenser l'impact fiscal négatif de la distribution en nature de 60% d'UMG; 2/ le fonds proposerait une cotation aux USA pour UMG ou une double cotation avec Amsterdam (projet actuel) ' indique Oddo.



' Nous ignorons précisément la position du fonds (et la tactique) dans le cadre de la prochaine AG mais l'idée pourrait être de s'opposer à la résolution sur l'OPRA afin de tenter d'obtenir le versement d'un dividende exceptionnel ' rajoute l'analyste.



Oddo estime que c'est environ 35% des droits de vote qui pourraient voter en faveur des résolutions actuelles. ' Sur la base du quorum habituel chez Vivendi (73% lors de la dernière AGE), c'est donc un bloc de votes de 47%. Enfin la CDC (fonds d'investissement public français) détient ~2% des DDV et pourrait aussi voter en faveur des résolutions '.



