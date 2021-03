Vivendi : Dailymotion et The Trade Desk lancent une nouvelle offre de programmatique garanti

Dailymotion et The Trade Desk s'unissent et lancent une nouvelle offre de programmatique garanti.Aussi appelé programmatique direct, ce type d'achat automatisé permet aux marques de s'approprier de nouveaux espaces publicitaires premium en toute confiance.

Aujourd'hui, les annonceurs cherchent à obtenir davantage de maîtrise et de confiance et exigent plus de garanties dans l'élaboration de leurs stratégies numériques. Ainsi, les offres en programmatique garanti sont de plus en plus appréciées pour les avantages qu'elles proposent : une garantie sur la livraison d'impressions, une définition d'un prix fixe et la sécurisation en amont des inventaires souhaités.

Dailymotion propose ainsi la possibilité d'adresser un vidéonaute français sur deux via un seul deal in-stream à un tarif défini à l'avance. Dailymotion et The Trade Desk concrétisent la promesse d'un achat automatisé simplifié, mêlant pertinence contextuelle, tarifs attractifs et hautes performances.

Use case : JFOODO a testé l'offre en exclusivité

Dans le cadre d'une campagne réalisée en Île-de-France auprès d'une cible âgée de 20 à 59 ans, JFOODO (The Japan Food Product Overseas Promotion Center) a été le premier annonceur à tester cette nouvelle offre de programmatique garanti via The Trade Desk et a pu observer d'excellents résultats médias. En effet, les performances de complétion (71%) et de visibilité (82%) ont dépassé les objectifs de la campagne et le format enrichi a permis de favoriser l'engagement des utilisateurs (1,2% de taux de clics).

« Sur ce marché très concurrentiel, la garantie de livraison des campagnes est aujourd'hui un point essentiel pour les marques. Cette nouvelle offre Programmatique Garanti avec The Trade Desk permet à nos partenaires communs de profiter des avantages d'une offre à tarif négocié et d'un volume réservé tout en profitant également des bénéfices de l'achat programmatique : transparence, ciblage et efficacité opérationnelle », précise Julie Réali, Programmatic Partnership Director chez Dailymotion.

Cette nouvelle fonctionnalité offre un contrôle total sur les budgets, ainsi que la sécurisation du volume et de l'univers de diffusion des campagnes. Elle permet également aux annonceurs de profiter pleinement de l'offre publicitaire de Dailymotion en bénéficiant de nombreuses options de ciblage avancées basées sur de la data propriétaire, la mise à disposition de l'expertise de NROLL - son studio créatif intégré - et le support de ses experts opérationnels.

En savoir plus sur les solutions publicitaires de Dailymotion.