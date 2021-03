Vivendi : FINANCIERE DE L'ODET poursuit ses achats de titres VIVENDI

© AOF 2021

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv FINANCIÈRE DE L'ODET SE 1.00% 1015 27.86% VIVENDI SE 1.30% 28.01 4.81%

La Financière de l'Odet (+0,5% à 1 010 euros), la holding de tête du groupe Bolloré, a multiplié les acquisitions de titres Vivendi (+0,25% à 27,72 euros) ces dernières semaines. Selon les déclarations de transactions réalisées auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, Odet a acquis au total 2,029 millions de titres du géant des médias, lui-même filiale du Groupe Bolloré, pour un montant total d'environ 56 millions d'euros. Un montant bien supérieur à sa situation de trésorerie nette à fin 2020, qui était d'environ 32 millions d'euros.Elle disposait par ailleurs d'une ligne de crédit de 200 millions.Bolloré et Odet détiennent ainsi à eux deux quelques 322,5 millions d'actions Vivendi, soit 27,12% du capital et 29,48% après annulation des titres d'auto-contrôle.Ces acquisitions directes de la part de la Financière pourrait marquer un véritable tournant dans sa stratégie, comme le note Oddo BHF, un tournant débuté en ce début d'année 2021 et qui se manifeste en premier lieu dans son nouveau nom: "Financière de l'Odet" devrait en effet se transformer en "Compagnie de l'Odet" à l'issue de sa prochaine Assemblée Générale du 26 mai 2021."Le remplacement du terme 'financière' par 'compagnie' pourrait viser à illustrer une dimension industrielle plus forte", analyse Oddo BHF dans une note du 5 mars. "Ce qui pourrait signifier que la Financière de l'Odet pourrait évoluer vers un rôle moins financier et de stricte holding, ce qui est sa vocation depuis plusieurs années".Il est vrai que, jusqu'à récemment, Odet ne détenait que sa participation (directe et indirecte) dans Bolloré, à hauteur de 63,4%, représentant 99,9% de sa valeur d'entreprise. Mais avec une ligne de crédit de 200 millions d'euros, il ne serait pas surprenant, pour les analystes d'Oddo BHF, qu'elle accroisse son endettement pour investir dans des actifs directement."Autre option possible, spécule Oddo, Bolloré pourrait envisager à terme de distribuer certains de ses actifs comme Vivendi l'a fait avec UMG. Il détiendra notamment environ 17% de ce dernier actif et pourrait envisager de le distribuer à ses actionnaires. La Compagnie de l'Odet obtiendrait ainsi environ 10,8% d'UMG qui pourraient être valorisés entre 3 et 4 milliards d'euros".