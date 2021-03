Vivendi : Les groupes Vivendi, Havas et Bolloré lancent Gabereek, une école digitale innovante en partenariat ...

Vivendi et Havas Group, acteurs mondiaux de la culture, du divertissement, des médias et de la communication, et le groupe Bolloré, leader du transport et de la logistique, s'associent à OpenClassrooms, plateforme d'éducation en ligne n°1 en Europe, pour lancer une offre éducative innovante en alternance, sur les compétences digitales les plus recherchées.

L'objectif de l'école Gabereek est de former en alternance aux compétences digitales les plus recherchées, pour des métiers d'avenir, parmi lesquels développeur web, data analysts, chef de projets digitaux, etc.

La méthodologie unique de Gabereek repose sur un apprentissage en alternance qui s'appuie sur le modèle pédagogique 100% en ligne d'OpenClassrooms, bâti sur des formations personnalisées avec l'intervention de mentors experts.

A la clé, un diplôme de Bac+2 à Bac+5 reconnu par l'État et, dans le cas d'un recrutement à la fin de l'alternance, la possibilité d'un parcours tremplin compétitif grâce à une rotation entre différentes entités des groupes Vivendi, Havas et Bolloré, et à une montée en compétences continue.

Enfin, la démarche de Gabereek se veut engagée, en ce qu'elle se définit comme une « école digitale innovante et ouverte à tous » qui recrute tout au long de l'année, sans contrainte de date, des profils variés : jeunes diplômés, professionnels en recherche d'emploi ou en reconversion, personnes issues de quartiers prioritaires de la politique de la ville.

« Dans un contexte d'accélération de l'innovation, les groupes Vivendi, Havas et Bolloré ont souhaité prendre une part active dans la dynamique de transformation digitale des organisations et de renouveau de l'éducation avec la création de Gabereek », déclare Stéphane Roussel, Chief Operating Officer, Vivendi. « Nous y voyons une source de nombreuses opportunités de création de valeur et de carrières. »

« Nous sommes ravis de nous associer aux groupes Vivendi, Havas et Bolloré pour former les étudiants de l'école Gabereek sur des métiers en tension. Ensemble, grâce à la méthode d'apprentissage basée sur l'approche compétence dispensée par OpenClassrooms, nous offrons un programme unique tourné vers l'employabilité pour ces futurs talents », se réjouit Pierre Dubuc, CEO et co-fondateur d'OpenClassrooms.

Céline Merle-Beral, DRH, Havas Group, conclut : « Rejoindre Gabereek, c'est apprendre un métier d'avenir, bénéficier d'un parcours privilégié et agile qui permet d'être accompagné(e) par un tuteur en entreprise, continuer à être formé(e) après son diplôme et avoir accès à toute la richesse des missions de grands groupes internationaux. Notre école digitale s'adresse à tous les jeunes et moins jeunes plein d'envies et de projets, qui souhaitent se (re)lancer. »

Vivendi travaille depuis 2014 à la construction d'un groupe d'envergure mondiale dans les contenus, les médias et la communication. Dans la création de contenus, le Groupe détient des actifs puissants et complémentaires dans la musique (Universal Music Group), les séries et films (Groupe Canal+), l'édition (Editis) et les jeux vidéo mobiles (Gameloft), qui sont les contenus de divertissement les plus consommés dans le monde. Dans la distribution, Vivendi a acquis et repositionné Dailymotion pour doter ses contenus d'une nouvelle vitrine numérique. Le Groupe s'est également rapproché de plusieurs opérateurs télécoms et plateformes afin d'élargir au maximum ses réseaux de distribution. Dans la communication, Havas dispose d'une expertise créative unique dans la valorisation des contenus gratuits et dans les formats courts, de plus en plus utilisés sur mobile. Par ailleurs, dans le spectacle vivant, la valorisation de franchises et la billetterie, Vivendi explore de nouvelles activités complémentaires de ses métiers, fédérées sous Vivendi Village. Les différentes entités de Vivendi travaillent pleinement ensemble, évoluant au sein d'un groupe industriel intégré et créant ainsi plus de valeur. www.vivendi.com

Havas est l'un des plus grands groupes de communication au monde. Fondé à Paris en 1835, le Groupe compte aujourd'hui 20 000 collaborateurs dans plus de 100 pays et dispose de trois unités opérationnelles qui couvrent l'ensemble des métiers de la communication. Faire la différence, au service des marques, des entreprises et des personnes, est notre raison d'être. Pour mieux anticiper et répondre aux besoins des clients, Havas a opté pour un modèle totalement intégré incarné par plus de 60 Havas Villages à travers le monde. Dans ces Villages, nos équipes créatives, médias et communication santé et bien-être travaillent en parfaite synergie et avec agilité. Nous œuvrons chaque jour à cultiver notre diversité pour permettre à chacun de se sentir membre d'une communauté tout en étant soi-même, de s'épanouir à la fois professionnellement et personnellement. Depuis fin 2017 Havas est totalement intégré à Vivendi. De plus amples informations sur le Groupe Havas sont disponibles sur le site web de la société : www.havasgroup.com

Créé en 1822, le Groupe Bolloré figure parmi les 500 plus grandes compagnies mondiales. Côté en Bourse, il est toujours contrôlé majoritairement par la famille Bolloré. La stabilité de son actionnariat lui permet de mener une politique d'investissement à long terme. Grâce à sa stratégie de diversification fondée sur l'innovation et sur le développement à l'international, il occupe aujourd'hui des positions fortes dans chacune de ses trois activités : le transport et la logistique, la communication, le stockage d'électricité et les systèmes.

À côté de ses trois métiers, le Groupe gère un ensemble de participations financières de 6 milliards d'euros au 31/12/20. Il détient des participations importantes dans le secteur de la communication à travers Vivendi ainsi que dans Mediobanca et le groupe Socfin. Par ailleurs, il possède également divers actifs agricoles.

OpenClassrooms rend l'éducation accessible à tous, partout. OpenClassrooms est la plateforme d'éducation en ligne leader en Europe dotée d'une communauté de 2 millions d'utilisateurs passionnée à travers le monde. Sa mission est de rendre l'éducation accessible à tous en dispensant plus de 30 formations professionnalisantes 100% en ligne sur les compétences d'avenir, menant à un titre certifié sur les métiers du futur. La plateforme révolutionne la pédagogie grâce à une approche éducative unique articulée autour du suivi personnalisé. Cette méthode approuvée apporte les compétences les plus recherchées sur le marché de l'emploi du futur à tous : développement web, UX design, data science, marketing digital, cybersécurité, également RH et Marketing.

La plateforme offre des emplois garantis : si nos étudiants ne trouvent pas un emploi dans les 6 mois qui suivent leur diplôme, les frais de scolarité sont entièrement remboursés.

Afin d'assurer la meilleure qualité, et le contenu pédagogique le plus pertinent, OpenClassrooms noue des partenariats clefs à des universités prestigieuses, des écoles d'ingénieurs, et des entreprises tech leader comme Google et IBM, afin de créer des parcours diplômants.

