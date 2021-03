Vivendi : Lettre aux actionnaires – mars 2021

ENSEMBLE

Yannick Bolloré, Président du Conseil de surveillance, et Arnaud de Puyfontaine, Président du Directoire

L'

Cher(e)s actionnaires,

année 2020 a été riche en initiatives pour Vivendi. Le groupe a ouvert avec succès le capital d'Universal Music Group (UMG). Un consortium mené par Tencent a acquis 10 % en mars 2020, puis 10 % supplémentaires en janvier 2021, du capital de la major sur la base d'une valeur d'entreprise de 30 milliards d'euros (pour 100 % du capital). Nous tenons à remercier les équipes de Vivendi qui ont mené à bien ces opérations dans un contexte de crise sanitaire, ainsi que celles de Tencent

pour leur confiance et ce partenariat.

Fort de cette réussite, le Directoire travaille actuellement sur un projet de distribution de 60 % du capital d'UMG aux actionnaires de Vivendi. Une cotation à la Bourse d'Amsterdam d'ici à la fin de l'année est étudiée. Cette opération devrait permettre de réduire la décote dont souffre l'action Vivendi depuis de nombreuses années.

Vivendi pourra également accélérer son ambition de construire un leader mondial des contenus, des médias et de la communication. Les derniers mois ont ainsi été l'occasion de prendre des initiatives dans le secteur des médias en France et en Espagne. En décembre 2020, Vivendi a signé une promesse d'achat pour 100 % de Prisma Media à Gruner + Jahr - Bertelsmann. Fort de 20 marques phares incontournables, Prisma Media est le numéro un français de la presse magazine, imprimée et digitale. Un mois plus tard, en janvier 2021, Vivendi a acquis 9,9 % de Prisa, le leader des médias et de l'éducation du monde hispanophone.

Parallèlement à ces opérations majeures, le groupe s'est donné le temps de la réflexion, exprimant sa raison d'être et redéfinissant sa politique en matière de responsabilité sociétale des entreprises. Sa raison d'être, Creation Unlimited, traduit son souhait de libérer la création en révélant tous les talents, en valorisant toutes les idées et toutes les cultures, ainsi qu'en les partageant avec le plus grand nombre.

Directement lié à cette raison d'être, le nouveau programme RSE de Vivendi, Creation for the Future, met en perspective les impacts sociaux, sociétaux et environnementaux du groupe et se fixe un premier cap à l'horizon 2025, notamment en termes de neutralité carbone.

Nous vous souhaitons une bonne lecture de cette lettre et vous remercions pour votre fidélité.

RÉSULTATS

ANNUELS 2020

En 2020, face à la crise sanitaire, Vivendi a fait preuve de résilience et d'agilité. Presque stable par rapport à 2019 (- 0,6 % à taux de change et périmètre constants (1)), son chiffre d'affaires s'est établi à 16,09 milliards d'euros. Après une belle progression au premier trimestre (+ 4,4 % à taux de change et périmètre constants (1)) et un fléchissement au deuxième (- 7,9 %),

il s'est redressé aux troisième (+ 0,7 %)

et quatrième (+ 0,7 %) trimestres.

Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) s'est élevé à 1,63 milliard d'euros, en augmentation de 6,6 % par rapport à 2019, grâce à la progression d'Universal Music Group et de Groupe Canal+, modérée par les ralentissements qui ont essentiellement impacté Havas Group et Vivendi Village.

Le résultat des activités avant impôt et intérêts minoritaires a augmenté de 47,7 % par rapport à 2019 à 2,18 milliards d'euros. C'est le résultat le plus comparable à la performance enregistrée en 2019.

Le résultat net, part du groupe s'est établi à 1,44 milliard d'euros, contre 1,58 milliard d'euros en 2019. Sans le produit d'impôt courant de 473 millions d'euros relatif à l'utilisation des créances d'impôt étranger en sortie de régime du bénéfice mondial consolidé enregistré en 2019, le résultat net, part du groupe aurait progressé de 29,7 %. Pour 2021, Vivendi analyse en permanence les conséquences actuelles et potentielles de la crise. Il est difficile à ce jour de déterminer comment elle impactera ses résultats cette année. Les métiers liés à la publicité et au spectacle vivant risquent d'être plus impactés que les autres. Le groupe reste néanmoins confiant quant à la capacité de résilience de ses principaux métiers. Il continue de mettre tout en œuvre pour assurer la continuité de ses activités, ainsi que pour servir et divertir au mieux ses clients et ses publics, tout en respectant les consignes des autorités de chaque pays où il est implanté.

(1) Le périmètre constant permet notamment de retraiter les impacts de l'acquisition de M7 par Groupe Canal+ (12 septembre 2019), de l'acquisition du solde de participation dans Ingrooves Music Group consolidé par Universal Music Group (15 mars 2019) et de l'acquisition d'Editis (31 janvier 2019).

CHIFFRE D'AFFAIRES

PAR ACTIVITÉCHIFFRE D'AFFAIRESRÉSULTAT OPÉRATIONNEL

AJUSTÉ (EBITA)RÉSULTAT DES ACTIVITÉS AVANT IMPÔT ET INTÉRÊTS

16090 M€

DIVIDENDE PROPOSÉ AU TITRE DE L'EXERCICE

MINORITAIRES

15898 M€

2182 M€

1 627 M€

1526 M€

1477 M€

0,60 €

0,60 € (2)

2019

2020

2019

(2) Soumis à l'approbation de l'Assemblée générale du 22 juin 2021.

2020

2019

2020

2019

2020

UMG s'ouvre à de nouveaux actionnaires

Vivendi ouvre le capital d'Universal Music Group (UMG), le leader mondial de la musique enregistrée. Après la vente de 20 % d'UMG, Vivendi envisage de distribuer 60 % du capital de la major à ses actionnaires.

L'

ouverture du capital d'UMG, annoncée depuis plusieurs mois, se fait en plusieurs étapes. Tout d'abord, un consortium mené par Tencent a acheté 10% (opération finalisée

le 31 mars 2020), puis 10 % supplémentaires (opération finalisée en janvier 2021) du capital de la major. Ces acquisitions ont été réalisées pour une valeur d'entreprise de 30 milliards d'euros pour 100 % du capital d'UMG.

La présence de Tencent et de ses co-investisseurs au capital de la major va lui permettre d'accélérer son développement en Asie. De son côté, Vivendi a annoncé utiliser le cash issu de ces deux opérations pour racheter ses propres actions, réduire sa dette financière et financer des acquisitions.

ACTUALITÉS

Vivendi envisage aujourd'hui de distribuer 60 % du capital d'UMG à ses actionnaires. Les actionnaires institutionnels du groupe réclament depuis plusieurs années la scission ou la distribution d'UMG pour diminuer sa décote. Avant de répondre favorablement à cette demande, le Directoire de Vivendi souhaitait valoriser UMG à sa juste valeur afin de mieux servir ses actionnaires et accélérer l'objectif de création

Vivendi investit dans les médias

Depuis 2014, Vivendi entend construire un leader d'envergure mondiale dans les contenus, les médias et la communication. Étant jusque-là essentiellement présent dans la télévision, le groupe a choisi d'investir en fin d'année dernière dans la presse magazine.

En décembre 2020, il a ainsi signé une promesse à Gruner + Jahr - Bertelsmann pour l'achat de 100 % de Prisma Media. Ce dernier est le groupe de presse français numéro 1 du secteur, fort de 20 marques phares (Femme actuelle, GEO, Capital, Gala, Télé-Loisirs…).

Plus de 42 millions de Français sont en contact chaque mois avec une marque de Prisma Media.

d'un leader des contenus, des médias et de la communication. La vente de 20 % du capital à un consortium mené par Tencent a permis de cristalliser la valeur souhaitée sachant que d'autres investisseurs ont montré leur intérêt à des prix potentiellement supérieurs. Une Assemblée générale extraordinaire a été convoquée le 29 mars 2021 pour modifier les statuts de Vivendi SE et permettre cette distribution.

En cas de vote positif, une autre assemblée générale sera appelée d'ici à la fin de l'année pour décider de cette distribution. Cette dernière, exclusivement en nature, interviendrait à titre de distribution exceptionnelle (special dividend). La parité de distribution d'UMG pour chaque action Vivendi est en cours d'étude.

La cotation des actions devrait être demandée sur le marché d'Euronext NV à Amsterdam, où était implanté un des sièges historiques d'UMG.

TheWeekend-BlindingLight/DRUMG

Cette acquisition, qui s'inscrivait parfaitement dans la stratégie de Vivendi, offrira également d'intéressantes opportunités de collaboration avec les entités du groupe aux magazines Prisma Media. Le projet d'acquisition est soumis à l'information-consultation des instances représentatives du personnel concernées, à l'obtention des autorisations des autorités de la concurrence et à la finalisation de la documentation juridique.

Outre Prisma Media, Vivendi a acquis, en janvier 2021, 9,9 % de Prisa, le leader des médias et de l'éducation du monde hispanophone, qui possède El País, Santillana, Cadena SER, Radio Caracol, AS ou encore Los 40 Principales.

La prise de participation dans Prisa permettra à Vivendi de se renforcer en tant que groupe mondial de médias et d'élargir son accès aux marchés de langue espagnole en Europe, en Amérique latine et aux États-Unis. Vivendi est déjà très présent sur ces zones. En Espagne, il possède notamment la société de production télévisuelle Bambú Producciones, un grand studio de création de jeux vidéo ainsi que des activités de publicité et communication.