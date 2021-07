Vivendi : Mixity organise en partenariat avec Vivendi son premier Workplace Inclusion Forum

Le 8 juillet, le siège de Vivendi accueillera le Workplace Inclusion Forum de Mixity de 9h30 à 12h. Une conférence à suivre en ligne (inscription : ici) avec la participation notamment d'Olivia Grégoire, Secrétaire d'Etat chargée de l'Economie sociale, solidaire et responsable.

L'indice de Mixity est utilisé en France par plus de 40 entreprises dont Orange, Axa, SFR, Accenture, The Walt Disney Company France… Son succès et sa pertinence justifient qu'il soit rendu disponible dans d'autres pays. Il convenait pour cela d'examiner la pertinence des 150 questions sur lesquelles se fonde l'indice au regard des spécificités et des cultures propres à chaque pays.

Vivendi, avec ses filiales Studiocanal en Grande-Bretagne, Dailymotion aux Etats-Unis et Canal+ au Vietnam, se sont attelés à cette tâche entre janvier et mai de cette année. Cette démarche s'inscrit parfaitement dans les objectifs que s'est fixé le programme RSE du Groupe, Creation for the Future et en particulier son pilier Creation with All. Une dizaine de réunions a été nécessaire pour faire de l'indice de Mixity un référentiel pertinent dans chacun de ces pays.

Ce développement, riche en enseignements pratiques, permet aujourd'hui à Mixity de proposer un indice appelé à être utilisé par les organisations du monde entier. Car les mouvements MeToo et BlackLivesMatter nous l'ont démontré : les discriminations n'épargnent aucun pays !