Vivendi : Universal Music Group – Point sur le projet de distribution

Une gouvernance et des droits de vote, mettant sur un pied d'égalité tous les actionnaires, seront proposés pour la future société cotée UMG NV

Excellents résultats au premier trimestre 2021

Vivendi proposera de mettre en place une gouvernance pour Universal Music Group (UMG) NV, la société qui devrait être cotée sur la bourse Euronext d'Amsterdam au plus tard le 27 septembre 2021, conforme aux meilleures pratiques et règles visant à traiter tous les actionnaires sur un pied d'égalité.

Sous réserve de l'approbation de Tencent et des membres de son Consortium, les principes suivants seront proposés par Vivendi :

• Un Conseil d'administration d'UMG NV composé d'une majorité de membres non exécutifs, parmi lesquels une majorité d'indépendants ;

• Libre choix des administrateurs par l'assemblée des actionnaires statuant aux conditions de majorité prévues par la loi ;

• Ni Vivendi ni le Groupe Bolloré n'ont l'intention d'être représentés à ce stade au Conseil d'administration ;

• Le principe « une action, une voix » sera pleinement respecté, aucune action de préférence ni aucun autre droit de vote multiple ne seront utilisés ;

• Aucun dispositif de protection anti-OPA ne sera mis en place ;

• La durée du mandat des membres du Conseil d'administration sera limitée à deux exercices.

Préalablement à la distribution de 60 % du capital d'UMG aux actionnaires de Vivendi, le groupe analyse l'opportunité d'une vente de 10 % de ses actions UMG à un investisseur américain ou celle de procéder à une offre au public d'au moins 5 % et jusqu'à 10 % du capital d'UMG. Par ailleurs, Vivendi conservera 10% du capital d'UMG pendant au moins deux années afin de pouvoir rester associée au développement de sa filiale tout en bénéficiant de la protection de la législation européenne applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats Membres différents.

Vivendi et UMG ont publié les états financiers d'UMG du premier trimestre 2021, montrant d'excellents résultats avec un EBIT de 322 millions d'euros contre 248 millions d'euros au premier trimestre 2020, porté par une croissance du chiffre d'affaires de 9,4 % et par la maîtrise des coûts.

Le chiffre d'affaires d'Universal Music Group (UMG) s'élève à 1 809 millions d'euros au premier trimestre 2021, en hausse de 9,4 % à taux de change et périmètre constants par rapport au premier trimestre 2020 (+2,2 % en données réelles).

Les revenus de la musique enregistrée ont augmenté de 10,8 % à taux de change et périmètre constants grâce à la croissance des revenus d'abonnement et de streaming (+19,6 %) et malgré la réception d'une demande de redevance numérique au premier trimestre 2020. Les ventes physiques ont augmenté de 14,8 % par rapport au premier trimestre 2020 grâce à de meilleures ventes de nouveautés et de catalogues, tandis que les ventes de téléchargements ont diminué de 16,0 %. Les meilleures ventes de musique enregistrée pour le premier trimestre de 2021 comprennent les nouvelles sorties de King & Prince et Justin Bieber, ainsi que les ventes continues de The Weeknd, Ariana Grande et Pop Smoke.

Les revenus de l'édition musicale ont augmenté de 6,9 % à taux de change et périmètre constants par rapport au premier trimestre 2020, grâce à l'augmentation des revenus d'abonnement et de streaming.

Le chiffre d'affaires du « merchandising et autres » baisse de 10,0 % à taux de change et périmètre constants par rapport au premier trimestre 2020, en raison de l'impact continu de la pandémie de COVID-19 sur l'activité de tournée, qui n'a pas été entièrement compensé par l'amélioration des ventes au détail et des ventes directes aux consommateurs.

L'EBIT d'UMG de 322 millions d'euros au premier trimestre 2021 progresse de 35,8 % à taux de change et périmètre constants par rapport au premier trimestre 2020 grâce à la croissance du chiffre d'affaires et à la maîtrise des coûts.

Le flux net de trésorerie généré par les activités opérationnelles avant impôt s'établit à 69 millions d'euros au premier trimestre 2021, soit une hausse de 65,7 % à taux de change et périmètre constants par rapport au premier trimestre 2020, grâce à l'amélioration de la performance opérationnelle et à la baisse des dépenses de contenu.

A propos de Vivendi

Vivendi travaille depuis 2014 à la construction d'un groupe d'envergure mondiale dans les contenus, les médias et la communication. Dans la création de contenus, le Groupe détient des actifs puissants et complémentaires dans la musique (Universal Music Group), les séries et films (Groupe Canal+), l'édition (Editis) et les jeux vidéo (Gameloft), qui sont les contenus de divertissement les plus consommés dans le monde. Dans la distribution, Vivendi a acquis et repositionné Dailymotion pour doter ses contenus d'une nouvelle vitrine numérique. Le Groupe s'est également rapproché de plusieurs opérateurs télécoms et plateformes afin d'élargir au maximum ses réseaux de distribution. Dans la communication, Havas Group dispose d'une expertise créative unique dans la valorisation des contenus gratuits et dans les formats courts, de plus en plus utilisés sur mobile. Par ailleurs, dans le spectacle vivant, la valorisation de franchises et la billetterie, Vivendi explore de nouvelles activités complémentaires de ses métiers, fédérées sous Vivendi Village. Les différentes entités de Vivendi travaillent pleinement ensemble, évoluant au sein d'un groupe industriel intégré et créant ainsi plus de valeur. www.vivendi.com

