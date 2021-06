Vivendi : accord signé pour la cession de 10% d'UMG à PSTH

Vivendi fait part de la signature d'un accord avec Pershing Square Tontine Holdings (PSTH), pour la cession de 10% d'Universal Music Group (UMG), à un prix fondé sur une valeur d'entreprise de 35 milliards d'euros pour 100% d'UMG.



La réalisation de cette acquisition, conditionnée au non-exercice de leur droit de retrait par les actionnaires de PSTH et aux processus réglementaires américains, devrait intervenir dans les semaines à venir et au plus tard le 15 septembre prochain.



Vivendi rappelle qu'au cours de son assemblée générale du 22 juin, son directoire proposera la distribution de 60% d'UMG aux actionnaires de Vivendi et la cotation de la société sur Euronext Amsterdam dans les dix derniers jours de septembre.



