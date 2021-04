Vivendi : dans le vert avec un relèvement d'analyste

Vivendi gagne plus de 1% à Paris, soutenu par Oddo BHF qui relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 29,5 à 34 euros, dans le sillage de ses attentes pour UMG et tout particulièrement pour le pôle 'publishing'.



'Le groupe a acquis plusieurs catalogues en 2019/20 qui soutiendront une hausse de la rentabilité', note l'analyste, qui valorise UMG dorénavant à 40 milliards d'euros et attend des guidances d'UMG 'très encourageantes' d'ici fin 2021.



