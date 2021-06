Vivendi : en discussion avec PSTH pour 10% du capital d'UMG

Vivendi annonce être entré en discussion avec Pershing Square Tontine Holdings (PSTH), en vue de la cession à PSTH de 10% du capital d'Universal Music Group (UMG BV) détenus par Vivendi, avant la distribution de 60% d'UMG et sa cotation.



Cette opération serait réalisée sur une base de valeur d'entreprise de 35 milliards d'euros pour 100% du capital d'UMG BV, sous réserve de l'autorisation par les actionnaires de Vivendi, lors de l'AG du 22 juin, de distribuer 60% du capital d'UMG et de coter l'entreprise.



Par ailleurs, les fonds Pershing Square et leurs filiales ont indiqué qu'ils pourraient acquérir une exposition économique supplémentaire à UMG en acquérant des titres Vivendi et/ou en acquérant des titres UMG à la suite de la distribution d'actions UMG par Vivendi.



