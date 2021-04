Vivendi : nomination à la tête de Talent Unlimited

Vivendi annonce la nomination d'Amandine Maudet, sa directrice de développement de contenus, à la présidence des résidences internationales d'auteurs Talent Unlimited dédiées à l'écriture de scénarios de longs-métrages et de séries.



Directrice de développement des contenus depuis 2015, Amandine Maudet anime à ce titre la conception de nouveaux formats en mettant en place des processus transverses aux différentes entités du groupe de médias et divertissement.



Créées en 2017 par la ville de Cannes, l'Université Côte d'Azur, Canal+ et Vivendi, les résidences d'écriture Talent Unlimited se tiennent sur plusieurs semaines chaque année et ont pour vocation de faire émerger de nouveaux scénaristes.



