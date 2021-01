Vivendi : ne pourra pas accroître sa participation dans Prisa sans l'accord de Madrid

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de médias et de divertissement Vivendi, qui a annoncé lundi avoir augmenté de 7,6% à 9,9% sa participation au capital de son concurrent espagnol Prisa aura besoin de l'accord du gouvernement espagnol pour augmenter significativement son poids au tour de table du propriétaire du quotidien El Pais.

Depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus, le gouvernement espagnol a pris une série de dispositions légales afin de protéger les entreprises considérées comme stratégiques pour le pays contre toute tentative de prise de contrôle par des groupes étrangers.

Ainsi, un Décret royal en date du 17 mars 2020 précise que tout nouvel investissement portant sur 10% ou plus du capital des entreprises espagnoles stratégiques par un groupe étranger exige l'autorisation du gouvernement. "Tout investissement effectué sans l'autorisation nécessaire est considéré comme nul et sans effet juridique", précise le décret.

Réalisée entre la semaine dernière et ce lundi, l'acquisition de 9,9% du capital de Prisa a représenté un investissement d'environ 70 millions d'euros pour Vivendi.

"La prise de participation dans Prisa s'inscrit dans la stratégie de Vivendi de se renforcer en tant que groupe mondial de contenus, de médias et de communication, et d'élargir son accès aux marchés de langue espagnole en Europe, en Amérique latine et aux Etats-Unis", a commenté Vivendi dans un communiqué envoyé lundi.

Prisa, qui possède également le quotidien sportif AS, est détenu par l'homme d'affaires Joseph Oughourlian et son fonds d'investissement Amber Capital, qui n'est pas étranger à Vivendi. Depuis août dernier, Vivendi et Amber Capital ont conclu un pacte d'actionnaires afin de protéger leur participation dans le groupe français de distribution et de médias Lagardère, dont ils possèdent respectivement 23,5% et 20% du capital.

A la Bourse de Paris, l'action Vivendi recule de 0,2%, à 26,50 euros, tandis que le titre Prisa s'adjuge 0,2%, à 1,03 euro à Madrid.

