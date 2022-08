Vivendi : nominations aux directions de communication

Vivendi annonce que Stéphanie Bertrand-Tassilly, précédemment directrice de la communication externe corporate et de la RSE de Prisma Media, succède à Lorella Gessa en tant que directrice de la communication et de la RSE et membre du comité exécutif d'Havas.



'Cela fait suite à la nomination, le 26 mai dernier, de Lorella Gessa comme directrice de la communication et membre du comité exécutif de Vivendi, fonctions qu'elle exerce depuis le 24 juin', précise le groupe de médias et de divertissement.



Frédéric Vallois, précédemment directeur de la communication interne et éditoriale de Vivendi, est nommé directeur de la communication externe corporate de Prisma Media. Son successeur à la communication interne de Vivendi sera annoncé prochainement.



