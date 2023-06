Vivendi officialise la cession de 100% d'Editis au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky

Vivendi s'adjuge 0,80% à 8,32 euros après que le géant de la communication et des médias ait annoncé aujourd'hui la conclusion du contrat de cession de 100 % du capital d’Editis avec le groupe International Media Invest (IMI), filiale du groupe CMI, fondé par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.



A la suite de l'obtention de l'autorisation de la Commission européenne de réaliser le rapprochement avec le groupe Lagardère, IMI devra être agréé par la Commission européenne en tant que repreneur approprié. " L'opération reste soumise à l'obtention par IMI de ses autorisations liées au contrôle des concentrations dans les juridictions concernées ", précise Vivendi, ajoutant que "sa réalisation aura lieu au plus tard d'ici début octobre 2023.



Le rachat de Lagardère a été approuvé la semaine dernière par la Commission qui l'a toutefois assorti de plusieurs conditions. Hier, Reuters apprenait que les autorités européennes de la concurrence enquêtent sur les conditions dans lesquelles Vivendi a bouclé le rachat de Lagardère, en se demandant si l'opération n'a pas été réalisée avant le feu vert de la Commission.



Vivendi, qui s'apprête à sortir de l'indice phare de la place parisienne à compter de la séance du lundi 19 juin (remplacé par Edenred, ndlr), avait conclu le 23 avril dernier une promesse d'achat avec International Media Invest a.s. (IMI), filiale de la holding tchèque CMI fondée par Daniel Kretinsky, pour la cession d'Editis.



Au sommet d'une entreprise contrôlant en France plusieurs titres de presse (Elle, Télé7Jours, Marianne...), Kretinsky a dernièrement annoncé son entrée à hauteur de 45% au sein du capital du media 100% vidéo Loopsider.



Son appétit ne s'arrête pas là. Il lorgne désormais le rachat de Casino, en grande difficulté financière. A suivre...