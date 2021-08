Vivendi : organise un CMD au sujet de la cotation d'UMG

Vivendi annonce la tenue d'un Capital Markets Day (journée des investisseurs) d'Universal Music Group (UMG) le 25 août concernant le projet de distribution et de cotation des actions UMG sur le marché réglementé d'Euronext Amsterdam.



Ce Capital Markets Day prendra la forme d'une vidéoconférence en ligne. Les investisseurs et analystes souhaitant y participer peuvent s'enregistrer.



Après une vidéo d'introduction de 25 minutes, la présentation se poursuivra avec une intervention du management d'environ <2h avant de se conclure par une session de questions-réponses.





