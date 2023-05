Vivendi : plombé par un allègement de Bolloré

Vivendi dévisse de plus de 7% et fait ainsi figure de lanterne rouge du CAC40, sous le poids d'une cession par Compagnie de Cornouaille (société de Vincent Bolloré) d'environ 1,55 million d'actions du groupe de communication et de divertissement.



'Cette opération signifie que le groupe ne devrait pas lancer d'offre publique ces prochains semaines lors des annulations de titres par Vivendi', réagit Oddo BHF, prévenant que d'autres cessions devraient intervenir ces prochains jours.



Le bureau d'études reste toutefois à 'surperformance' sur le titre, au regard d'une décote selon lui importante, mais aussi de sa conviction que Vivendi 'reste une cible sur le moyen terme pour Bolloré, même si ce message rend la situation plus confuse'.



