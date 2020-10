Vivendi : porté par UMG et Editis au 3e trimestre, vise une IPO pour UMG en 2022

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de médias et de divertissement Vivendi a publié mardi un chiffre d'affaires en hausse au troisième trimestre, porté par ses activités dans la musique et l'édition, et a annoncé qu'il souhaitait introduire en Bourse sa division Universal Music Group (UMG) en 2022.

Le président du directoire de Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, s'est dit lors d'une conférence téléphnique "confiant" pour les mois qui viennent, en raison de la "résilience" de la plupart des métiers du groupe.

Au cours du trimestre clos fin septembre, le chiffre d'affaires de Vivendi s'est établi à 4,02 milliards d'euros, en hausse de 1,3% en données publiées et de 0,7% à taux de change et périmètre constants.

Les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires de 3,93 milliards d'euros, selon le consensus établi par Factset.

Universal Music Group (UMG), la principal division en termes de revenus, a vu ses ventes progresser de 6,1% à taux de change constants, à 1,85 milliard d'euros, portées notamment par les revenus liés aux abonnements et au streaming.

Dans son communiqué Vivendi a affirmé qu'il poursuivait les discussions avec différents partenaires en vue d'une ouverture plus large du capital d'UMG, au-delà des 10% détenus par le chinois Tencent. Vivendi a par ailleurs indiqué qu'il comptait introduire UMG en Bourse en 2022.

Le chiffre d'affaires de Canal+ a progressé de 0,9% à taux de change et périmètre constants, à 1,38 milliard d'euros, soutenu par l'intégration du difuseur luxembourgeois M7 et du lancement de la chaîne à péage au Myanmar. Le chiffre d'affaires du groupe en France a revanche reculé en raison de la baisse des recettes publicitaires liée à la pandémie.

Pour la même raison, Havas a enregistré un recul de 14,1% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 484 milions d'euros.

Le groupe d'édition Editis, racheté par Vivendi début 2019, a vu ses revenus progresser de 10,4% à taux de change et périmètre constants au troisième trimestre, la vigueur de la reprise ayant permis d'estomper une grande partie des effets négatifs du confinement. "Depuis juin 2020, le marché [d'Editis] est en croissance chaque mois par rapport à 2019", a souligné Vivendi.

